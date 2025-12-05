Logo
Расписана потјерница за убицом из Међимурја, побјегао у Словенију

Хрватска полиција издала је потјерницу за Јосипом Оршушем (40), осумњиченим за убиство жене из ромског насеља у Ситницама у Међимурју, који је побјегао у Словенију.

Аутомобил којим је побјегао пронађен је у Словенији, због чега су се у потрагу укључиле и словеначке специјалне јединице и дронови, преноси хрватски портал "Индекс".

Полиција упозорава грађане да је осумњичени наоружан и позива их да пријаве све корисне информације које би могле довести до његовог проналаска.

Оршуш је осумњичен да је у Ситницама синоћ ранио двије жене од којих је једна његова двадесетосмогодишња невјенчана супруга и мајка троје дјеце преминула у болници од задобијених повреда.

Двадесетдеветогодишња сестра убијене задобила је тешке повреде и у болници у Чаковцу јој се боре за живот.

Према незваничним информацијама, ријеч је о вишеструком починиоцу кривичних дјела који је наводно био љубоморан и оптуживао жену за прељубу.

