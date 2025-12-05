Велење: Са споменика Јосипу Брозу Титу одрубљена глава

Извор:
Танјуг
05.12.2025
10:06
Коментари:0
Непозната особа оштетила је у току ноћи споменик Јосипу Брозу Титу у Велењу тако што је одрубила главу, саопштила је данас општина Велење и навела да је починилац пронађен, али да његов идентитет није објављен.
Како се наводи, санација споменика ће бити обављена што прије, преноси Дело.
- Општина Велење оштро осуђује сваки такав чин и наглашава да у нашем граду нема мјеста за вандализам и нападе на културну и историјску баштину - навела је општина.
Полиција у Велењу пронашла је бронзану главу у гепеку 49-годишњег мушкарца, преноси портал 24УР.
Он је пронађен на основу дојаве једног грађанина који је примјетио да мушкарац утоварује велики метални предмет у возило, а како наводи полиција аутомобил је имао две различите хрватске регистарске таблице.
Утврђено је да се ради о мушкарцу из подручја Националног парка Велење
Споменик Титу у природној величини израдио је вајар Антун Аугустинчић за Титово родно мјесто Кумровец 1947. године, а за Велење је 1977. године, на основу тог оригинала и на захтјев Скупштине општине Велење, израђен споменик у природној величини.
Аутору су у моделирању скулптуре помогли академски вајари Владимир Херљевић и Иван Павић.
Споменик је откривен 25. јуна 1977. године, у част 40. годишњице ступања Тита на чело Комунистичке партије Југославије, оснивачког конгреса Комунистичке партије Словеније, а локацију за постављање статуе одабрао је сам аутор.
