Русија забрањује Snapchat и FaceTime

Роскомнадзор, руска федерална агенција за праћење и цензуру масовних медија, блокирала је приступ Snapchat-у и FaceTime-у у земљи, извjештава Engadget.
Забране су наводно уведене јер су платформе коришћене ''за организовање и извршење терористичких аката“ и за чињење превара.
Није јасно да ли је било која од услуга и даље доступна путем VPN-а, али забране Snapchat-а и FaceTime-а уклапају се у руске мjере против комуникационих и друштвених медијских платформи које су почеле након инвазије на Украјину 2022. године.
Facebook и X су блокирани у марту те године, а Instagram је убрзо након тога додат на листу забрањених апликација. Прошле године је забрањена и апликација за шифроване поруке Signal, а у јулу ове године Русија је запријетила да ће блокирати приступ WhatsApp-у.
Забрана или ограничавање ових платформи је начин да се контролише гдје и како се разговори одвијају у Русији, као и да се спријечи ширење ''ЛГБТ пропаганде“, ако је вјеровати образложењу Роскомнадзора за забрану Роблокса, али би то могао бити и покушај да се људи наведу да користе ''MAX“, државну супер апликацију која нуди услуге попут комуникације, банкарства и складиштења докумената. Апликација је део дугогодишњег напора да се становништво ослони на руску технолошку индустрију, а не на стране компаније, и потенцијално би могла да пружи руској влади лакши начин да прати своје грађане, објавио је Њујорк тајмс.
