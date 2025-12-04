Вечерас гледајте Супермјесец: Пред нама је најзанимљивији мјесец за посматрање неба, ево и зашто

04.12.2025
12:30
Децембар нам стиже са правом космичком представом и астрономи тврде да је пред нама један од најзанимљивијих мјесеци за посматрање ноћног неба.
Највише пажње привлачи супермјесец који ће засијати 4. децембра, али то је само почетак богатог астрономског програма.
Ове године посљедњи супермјесец видећемо управо 4. децембра. Ријеч је о тренутку када се Мјесец приближава својој најближој тачки Земљи током пуног Мјесеца, па дјелује видљиво већи и јачи него иначе. Вечерас ће бити удаљен око 357.219 километара од наше планете, што га чини посебно упечатљивим призором.
Астрономи позивају све љубитеље астрономије да се припреме за ово ријетко и импресивно појављивање.
За посматрање није потребна никаква специјална опрема, довољни су ведро небо и отворен поглед. Идеално мјесто за уживање у овој ноћној представи биће свака локација удаљена од градских свјетала.
Децембар доноси и двије активне метеорске кише које обећавају прави свјетлосни ватромет на небу. Пупид-Велид метеорски рој достиже максимум активности 7. децембра и најбоље се види од 21 часа са јужне хемисфере. Његов радијант смјештен је у сазвјежђу Корморану.
Још спектакуларнији биће чувени Геминиди, једна од најактивнијих и најпоузданијих метеорских киша у години. Свој врхунац достижу у ноћи између 13. и 14. децембра, када се може очекивати и до 160 метеора на сат. Радијант ове метеорске кише налази се у сазвежђу Близанаца, а најбољи услови за посматрање подразумијевају чист и таман предио далеко од вјештачког осветљења.
Децембар је повољан и за посматрање неколико занимљивих небеских комбинација. Већ 7. децембра Мјесец ће се на небу појавити врло близу Јупитера, што представља прелијепу прилику за визуелну посматрачку астрономију. Само неколико дана касније, 10. децембра, видјећемо и спој Месеца и Регула, најсјајније звијезде сазвјежђа Лава, пише Жена Блиц.
На јужној хемисфери важно астрономско и сезонско дешавање стиже 21. децембра – љетњи солстициј. Овај датум означава званичан почетак љета и доноси најдуже дане у години, као и топлије и свијетлије периоде.
