Logo
Large banner

Стиже нам посљедњи Супермјесец у години: Како и када га видјети?

03.12.2025

10:54

Коментари:

0
Стиже нам посљедњи Супермјесец у години: Како и када га видјети?

Припремите се за небески спектакл док посљедњи пун мјесец 2025. године излази у пуном сјају. У четвртак, 4. децембра, док се сјеверна хемисфера припрема за зиму, такозвани Хладни Супермјесец ће се појавити на хоризонту у залазак сунца. Биће већи и свјетлији него обично, пише ScienceAlert.

Идеални услови за фотографисање

Овај догађај нуди одличну прилику за фотографисање изласка Мјесеца. То је зато што хладни зимски ваздух садржи мање влаге, што значи да ће небо бити јасније, стварајући савршене услове за посматрање овог феномена.

Шта је тачно Супермјесец?

Супермјесец је природни феномен који се јавља због путање Мјесечеве орбите око Земље. Ова путања није савршено округла, већ благо овална. Због тога постоје тачке у којима је Мјесец ближи или даље од своје просјечне удаљености од 384.400 километара. Тачка у којој је најближи Земљи назива се перигеј. Када се перигеј поклопи са пуним Мјесецом, то се назива супермјесец.

Занимљиво је да се сама удаљеност у перигеју мења због Сунчеве гравитације и других фактора. Током најближих перигеја, Мјесец може изгледати до 30 процената већи и 14 процената свјетлији на небу.

Колико ће бити велики и свијетао?

Током перигеја 4. децембра, пун Мјесец ће бити удаљен 220.000 миља (357.219 километара) од Земље. Ово ће повећати његову привидну величину за 8 процената, а сјај за око 16 процената у поређењу са просјечним пуним Мјесецом. Иако ће бити мало даље од Супермјесеца који смо видјели у новембру, биће ближи него било који други од априла 2020. године.

Како и када га видјети?

Технички назив за овај положај је сизигија, што се односи на поравнање три или више небеских тијела - у овом случају, Сунца, Земље и Мјесеца. Пошто ће Мјесец бити на супротној страни Земље од Сунца, потражите га на источном хоризонту одмах након заласка сунца, без обзира гдје се налазите у свијету.

Подијели:

Таг:

Супермјесец

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Највећи и најсјајнији супермјесец у години стиже у сриједу

Занимљивости

Највећи и најсјајнији супермјесец у години стиже у сриједу

4 седм

0
Стигао први супермјесец у 2025: Његова моћ је појачана

Занимљивости

Стигао први супермјесец у 2025: Његова моћ је појачана

1 мј

0
Стиже "супермјесец", ови знакови ће имати среће

Занимљивости

Стиже "супермјесец", ови знакови ће имати среће

1 мј

0
Стиже небески спектакл године – највећи и најсјајнији супермjесец: Шта требамо знати?

Наука и технологија

Стиже небески спектакл године – највећи и најсјајнији супермjесец: Шта требамо знати?

1 год

0

Више из рубрике

Прва забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ускоро почиње

Наука и технологија

Прва забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ускоро почиње

3 ч

0
Метеорит пронађен у парку

Наука и технологија

У парку пронашао камен увјерен да је злато: Испоставило се да вриједи много више

6 ч

0
Нема више крађе: Мета преузима важан корак

Наука и технологија

Нема више крађе: Мета преузима важан корак

18 ч

0
Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

Наука и технологија

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

08

"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"

12

02

Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

11

45

Повлачи се месни производ са тржишта, пронађена опасна бактерија

11

43

Трамп најављује могуће копнене војне ударе: "Знамо гдје живе они најгори"

11

23

Огласио се Кремљ: То није тачно!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner