Стиже нам посљедњи Супермјесец у години: Како и када га видјети?

Припремите се за небески спектакл док посљедњи пун мјесец 2025. године излази у пуном сјају. У четвртак, 4. децембра, док се сјеверна хемисфера припрема за зиму, такозвани Хладни Супермјесец ће се појавити на хоризонту у залазак сунца. Биће већи и свјетлији него обично, пише ScienceAlert.
Овај догађај нуди одличну прилику за фотографисање изласка Мјесеца. То је зато што хладни зимски ваздух садржи мање влаге, што значи да ће небо бити јасније, стварајући савршене услове за посматрање овог феномена.
Супермјесец је природни феномен који се јавља због путање Мјесечеве орбите око Земље. Ова путања није савршено округла, већ благо овална. Због тога постоје тачке у којима је Мјесец ближи или даље од своје просјечне удаљености од 384.400 километара. Тачка у којој је најближи Земљи назива се перигеј. Када се перигеј поклопи са пуним Мјесецом, то се назива супермјесец.
Занимљиво је да се сама удаљеност у перигеју мења због Сунчеве гравитације и других фактора. Током најближих перигеја, Мјесец може изгледати до 30 процената већи и 14 процената свјетлији на небу.
Током перигеја 4. децембра, пун Мјесец ће бити удаљен 220.000 миља (357.219 километара) од Земље. Ово ће повећати његову привидну величину за 8 процената, а сјај за око 16 процената у поређењу са просјечним пуним Мјесецом. Иако ће бити мало даље од Супермјесеца који смо видјели у новембру, биће ближи него било који други од априла 2020. године.
Технички назив за овај положај је сизигија, што се односи на поравнање три или више небеских тијела - у овом случају, Сунца, Земље и Мјесеца. Пошто ће Мјесец бити на супротној страни Земље од Сунца, потражите га на источном хоризонту одмах након заласка сунца, без обзира гдје се налазите у свијету.
