Највећи и најсјајнији супермјесец у години стиже у сриједу

У сриједу ће се појавити највећи супермјесец у години, а његова близина Земљи учиниће да изгледа веће и свјетлије него током других пуних мјесеца.
Супермјесец се јавља зато што Мјесец не кружи у савршеној орбити око Земље, већ у елипси, због чега је некада током године ближи а некада даљи, преноси Гардијан.
Када се пун мјесец поклопи са тим да се Мјесец налази на удаљености од десет одсто од своје најближе тачке Земљи, назива се супермјесецом, који ће на нашим просторима 5. новембра достићи свој пун обим у 14.19 сати, објављено је на сајту ''Timeanddate''.
Мјесец ће у том тренутку, као и у наредној ноћи, изгледати осам одсто већи и око 16 одсто свјетлији од просјека.
У својој најближој тачки Мјесец је удаљен око 350.000 километара од Земље, док је у својој најудаљенијој тачки удаљен око 400.000 километара.
