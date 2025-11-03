Logo

Милион освојен у Потери - трагач демолиран

Извор:

Телеграф

03.11.2025

23:02

Коментари:

0
Потера
Фото: Screenshot

У овонедјељном издању "Потере" такмичари су били на висини задатка и освојили лијепу милионску своту новца. Чак 1.055.000 динара.

Посебно се истакао Горан, који је у заједничку касу унио 800.000 динара. Затим, Александар, који је придодао 135.000 динара. На крају им се придружио и Никола, са 120.000 динара.

Бојан Пузигаћа

Фудбал

Пузигаћа у сузама: Најближи сарадник Жижовића сломљен од бола

Нажалост, Драган није успио да прође даље, будући да га је Трагач Милан Буквић елиминисао у другој игри.

Такмичари су имали велики изазов да одбране заједничку своту од 1.055.000 динара. Направили су залиху од 16 корака. А то је на крају било довољно.

Трагач Милан Буквић је лоше одиграо финалну "Потеру", имао је само 4 тачна одговора, што није било довољно да стигне такмичаре.

Након свега овога реаговао је и водитељ Јован Мемедовић.

Полиција Аустрија

Свијет

Пронађен бункер са дрогом балканске нарко-банде у Бечу

"Момци, честитам. Хајде, овако ћу рећи. Тежак пораз Милана у финалној Потери", рекао је водитељ Јован Мемедовић.

Такмичари су тако на крају зарадили 1.055.000 динара у "Потери", пише "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

potjera

kviz

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Avion

Свијет

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак ласером заслијепио пилота

2 ч

0
Тамари су љекари годинама говорили да умишља "мале црве", а онда су открили праву истину

Здравље

Тамари су љекари годинама говорили да умишља "мале црве", а онда су открили праву истину

3 ч

0
Лалатовић открио детаље са терена након смрти Жижовића: Само сам чуо...

Фудбал

Лалатовић открио детаље са терена након смрти Жижовића: Само сам чуо...

3 ч

0
Лажни поп пјевао за душе преминулих на гробљу

Регион

Лажни поп пјевао за душе преминулих на гробљу

3 ч

0

Више из рубрике

Ова 4 знака зарадиће брдо пара у новембру

Занимљивости

Ова 4 знака зарадиће брдо пара у новембру

4 ч

0
Пун Мјесец

Занимљивости

У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

5 ч

0
Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

Занимљивости

Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције

6 ч

0
Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

Занимљивости

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

08

Дјечак пронађен мртав у фрижидеру пуном леда, ухапшени мајка, отац и бака

23

02

Милион освојен у Потери - трагач демолиран

22

58

Пузигаћа у сузама: Најближи сарадник Жижовића сломљен од бола

22

56

Пронађен бункер са дрогом балканске нарко-банде у Бечу

22

48

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак ласером заслијепио пилота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner