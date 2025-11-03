Милион освојен у Потери - трагач демолиран

Извор:
Телеграф
03.11.2025
23:02
У овонедјељном издању "Потере" такмичари су били на висини задатка и освојили лијепу милионску своту новца. Чак 1.055.000 динара.
Посебно се истакао Горан, који је у заједничку касу унио 800.000 динара. Затим, Александар, који је придодао 135.000 динара. На крају им се придружио и Никола, са 120.000 динара.
Нажалост, Драган није успио да прође даље, будући да га је Трагач Милан Буквић елиминисао у другој игри.
Такмичари су имали велики изазов да одбране заједничку своту од 1.055.000 динара. Направили су залиху од 16 корака. А то је на крају било довољно.
Трагач Милан Буквић је лоше одиграо финалну "Потеру", имао је само 4 тачна одговора, што није било довољно да стигне такмичаре.
Након свега овога реаговао је и водитељ Јован Мемедовић.
"Момци, честитам. Хајде, овако ћу рећи. Тежак пораз Милана у финалној Потери", рекао је водитељ Јован Мемедовић.
Такмичари су тако на крају зарадили 1.055.000 динара у "Потери", пише "Телеграф".
