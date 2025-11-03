Logo

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

03.11.2025

16:58

Коментари:

0
Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог
Фото: Pixabay

Млади пар Кетлин и Дру почели су да се забављају у јануару 2021. године, а свој први пољубац дочекали су на вјенчању 5. октобра 2025. у Тексасу. Обоје 22-годишњаци, игнорисали су критике због правила да се не љубе прије брака.

Када је коначно дошао њихов велики дан, њихова стрпљивост се исплатила. "Ово је заиста било вриједно чекања," изјавио је младожења. Кетлин и Дру кажу да је очекивање и узбуђење пре церемоније било неупоредиво. Иако су се надали да ће њихов први пољубац бити савршен, признају да су били помало нервозни пред 160 најближих пријатеља и чланова породице.

Алергија прехлада

Здравље

Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

"Тренутак који ће заувијек остати у мом сјећању је отварање врата и ходање низ пролаз. Видјети Друа, особу са којом ћу провести цијели живот, и осјећати се потпуно спремно," додаје Кетлин. Дру признаје: "Када сам је угледао, био сам потпуно изненађен. Једноставно нисам могао да вјерујем да је тренутак за који смо чекали коначно стигао."

На вјенчању, након што су размијенили лична обећања и проглашени мужем и женом, услиједила је магична ријеч: “Сада можете пољубити младу.” "Пољубац је био апсолутно магичан, најневјероватније искуство! Све је било тако природно и савршено," каже млада за "People".

Младожења додаје: "Пољубац… вау. Тако природно, посебно и спајајуће. Савршена је и чекање је било више него вриједно." Њихови гости су одушевљено реаговали, испунивши простор весељем и аплаузом.

Клима

Савјети

Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији

Младенци су истакли да су поставили строга физичка правила како би сачували интимност за будућег супружника, а не због притиска са стране. Млада објашњава: "Када дубоко волиш некога и изградиш јаку емоционалну везу, физички дио везе је природан додатни дар. Нисмо жељели да жалимо због прерано пређених граница", преноси Најжена.

Подијели:

Тагови:

вјенчање

prvi poljubac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

Здравље

Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

14 мин

0
Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Свијет

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

15 мин

0
Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

Свијет

Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

21 мин

0
Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији

Савјети

Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији

22 мин

0

Више из рубрике

Svađa partneri

Занимљивости

Ово су два најокрутнија хороскопска знака

36 мин

0
Учитељица покренула буру

Занимљивости

Учитељица снимком покренула буру: Да ли је ОК да у овоме идем у школу?

1 ч

0
Опасно на први поглед: Ако примијетите ово на бананама, одмах их избјегавајте!

Занимљивости

Опасно на први поглед: Ако примијетите ово на бананама, одмах их избјегавајте!

2 ч

0
Шта прво видите на слици? Одговор открива ваш хороскопски знак

Занимљивости

Шта прво видите на слици? Одговор открива ваш хороскопски знак

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

16

59

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

16

58

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

16

51

Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

16

50

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner