Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

03.11.2025
16:58
Млади пар Кетлин и Дру почели су да се забављају у јануару 2021. године, а свој први пољубац дочекали су на вјенчању 5. октобра 2025. у Тексасу. Обоје 22-годишњаци, игнорисали су критике због правила да се не љубе прије брака.
Када је коначно дошао њихов велики дан, њихова стрпљивост се исплатила. "Ово је заиста било вриједно чекања," изјавио је младожења. Кетлин и Дру кажу да је очекивање и узбуђење пре церемоније било неупоредиво. Иако су се надали да ће њихов први пољубац бити савршен, признају да су били помало нервозни пред 160 најближих пријатеља и чланова породице.
"Тренутак који ће заувијек остати у мом сјећању је отварање врата и ходање низ пролаз. Видјети Друа, особу са којом ћу провести цијели живот, и осјећати се потпуно спремно," додаје Кетлин. Дру признаје: "Када сам је угледао, био сам потпуно изненађен. Једноставно нисам могао да вјерујем да је тренутак за који смо чекали коначно стигао."
На вјенчању, након што су размијенили лична обећања и проглашени мужем и женом, услиједила је магична ријеч: “Сада можете пољубити младу.” "Пољубац је био апсолутно магичан, најневјероватније искуство! Све је било тако природно и савршено," каже млада за "People".
Младожења додаје: "Пољубац… вау. Тако природно, посебно и спајајуће. Савршена је и чекање је било више него вриједно." Њихови гости су одушевљено реаговали, испунивши простор весељем и аплаузом.
Младенци су истакли да су поставили строга физичка правила како би сачували интимност за будућег супружника, а не због притиска са стране. Млада објашњава: "Када дубоко волиш некога и изградиш јаку емоционалну везу, физички дио везе је природан додатни дар. Нисмо жељели да жалимо због прерано пређених граница", преноси Најжена.
