Ово су два најокрутнија хороскопска знака

Постоје људи који једноставно не знају да ублаже своје ријечи или поступке. Њихова искреност често прелази у бруталност, а емпатија им није јача страна.
Када се наљуте или осјете издају, постају хладни и прорачунати, не марећи за туђа осјећања.
Према астрологији, два хороскопска знака су посебно позната по својој способности да повреде друге без имало гриже савести.
Шкорпије су познате по својој интензивној природи и способности да ударе тамо гдје највише боли. Када се осјећају издано или повријеђено, не траже освету одмах – они чекају прави тренутак. Њихове емоције су снажне, али кад изгубе повјерење, њихова хладноћа може бити застрашујућа.
Не оклијевају да кажу истину без уљепшавања, па њихове ријечи често остављају дубок траг. Иако дјелују окрутно, Шкорпије заправо само штите себе од поновног разочарења.
У односима, Шкорпије воле дубоко и страствено, али ако осјете издају, постају немилосрдни.
Њихова потреба за контролом и доминацијом лако се претвара у деструктивно понашање.
Знају тачно које су вам слабости и не устручавају се да их искористе ако осјећају да су нападнути.
Ипак, њихова оштрина ријетко долази без разлога – најчешће је посљедица повријеђеног поноса. Када успију да каналишу ту енергију, могу бити лојални и изузетно заштитнички настројени партнери.
Јарчеви дјелују хладно и резервисано, али њихова емоционална дистанца понекад прелази у потпуну безосјећајност. Када донесу одлуку, ријетко је мијењају, чак и ако то значи повредити друге. У сукобима су рационални до те мере да занемарују туђа осећања и фокусирају се само на циљ.
Њихове ријечи могу бити сурове јер не осјећају потребу да уљепшавају истину. Иако се не сматрају окрутнима, њихов начин изражавања може оставити снажан утисак хладноће, преноси Б92.
У љубави и пријатељству, Јарчеви се често повлаче умјесто да разговарају о проблемима. Када се осјећају издано, једноставно прекидају контакт без објашњења.
Та способност да потпуно искључе емоције чини их једним од најтежих знакова за разумијевање. Не повређују намјерно, али њихова потреба за контролом и самодовољношћу тјера их да дјелују без саосјећања.
