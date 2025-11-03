Logo

Ово су два најокрутнија хороскопска знака

Извор:

Б92

03.11.2025

16:29

Коментари:

0
Svađa partneri
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Постоје људи који једноставно не знају да ублаже своје ријечи или поступке. Њихова искреност често прелази у бруталност, а емпатија им није јача страна.

Када се наљуте или осјете издају, постају хладни и прорачунати, не марећи за туђа осјећања.

Према астрологији, два хороскопска знака су посебно позната по својој способности да повреде друге без имало гриже савести.

Шкорпија

Шкорпије су познате по својој интензивној природи и способности да ударе тамо гд‌је највише боли. Када се осјећају издано или повријеђено, не траже освету одмах – они чекају прави тренутак. Њихове емоције су снажне, али кад изгубе повјерење, њихова хладноћа може бити застрашујућа.

Полиција Црна Гора

Регион

Пришао столу за којим је сједила жена, па кренуо да је удара

Не оклијевају да кажу истину без уљепшавања, па њихове ријечи често остављају дубок траг. Иако д‌јелују окрутно, Шкорпије заправо само штите себе од поновног разочарења.

У односима, Шкорпије воле дубоко и страствено, али ако осјете издају, постају немилосрдни.

Њихова потреба за контролом и доминацијом лако се претвара у деструктивно понашање.

Знају тачно које су вам слабости и не устручавају се да их искористе ако осјећају да су нападнути.

Ипак, њихова оштрина ријетко долази без разлога – најчешће је посљедица повријеђеног поноса. Када успију да каналишу ту енергију, могу бити лојални и изузетно заштитнички настројени партнери.

Јарац

Јарчеви д‌јелују хладно и резервисано, али њихова емоционална дистанца понекад прелази у потпуну безосјећајност. Када донесу одлуку, ријетко је мијењају, чак и ако то значи повредити друге. У сукобима су рационални до те мере да занемарују туђа осећања и фокусирају се само на циљ.

Њихове ријечи могу бити сурове јер не осјећају потребу да уљепшавају истину. Иако се не сматрају окрутнима, њихов начин изражавања може оставити снажан утисак хладноће, преноси Б92.

У љубави и пријатељству, Јарчеви се често повлаче умјесто да разговарају о проблемима. Када се осјећају издано, једноставно прекидају контакт без објашњења.

Та способност да потпуно искључе емоције чини их једним од најтежих знакова за разумијевање. Не повређују намјерно, али њихова потреба за контролом и самодовољношћу тјера их да д‌јелују без саосјећања.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пришао столу за којим је сједила жена, па кренуо да је удара

Регион

Пришао столу за којим је сједила жена, па кренуо да је удара

41 мин

0
Петровић: Цијена струје за РиТЕ Угљевик је нерентабилна

Република Српска

Петровић: Цијена струје за РиТЕ Угљевик је нерентабилна

47 мин

2
Минић на конференцији за новинаре

Република Српска

Минић: У четвртак приједлог уговора да Гас-рес преузме Комсар

48 мин

1
Колики треба да буде притисак у гумама зими?

Ауто-мото

Колики треба да буде притисак у гумама зими?

51 мин

0

Више из рубрике

Учитељица покренула буру

Занимљивости

Учитељица снимком покренула буру: Да ли је ОК да у овоме идем у школу?

1 ч

0
Опасно на први поглед: Ако примијетите ово на бананама, одмах их избјегавајте!

Занимљивости

Опасно на први поглед: Ако примијетите ово на бананама, одмах их избјегавајте!

2 ч

0
Шта прво видите на слици? Одговор открива ваш хороскопски знак

Занимљивости

Шта прво видите на слици? Одговор открива ваш хороскопски знак

3 ч

0
Три знака очекује велики новац: Неко добија лото, неко насљедство

Занимљивости

Три знака очекује велики новац: Неко добија лото, неко насљедство

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

16

59

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

16

58

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

16

51

Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

16

50

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner