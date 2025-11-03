Logo

Учитељица снимком покренула буру: Да ли је ОК да у овоме идем у школу?

03.11.2025

15:29

Учитељица покренула буру
Из Америке нам долази још један снимак, који је покренуо расправу на друштвеним мрежама о начину облачења учитељица.

Учитељица по имену Денис на ТикТоку је објавила видео свог аутфита и питала да ли овако може предавати дјеци настави у школи.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Италија на ивици колапса

Снимак је завршио на платформи Икс, гдје је прикупио више од пет милиона прегледа.

"Учитељица је објавила видео на којем носи уске хлаче од вјештачке коже и кашмирски џемпер у својој учионици, питајући да ли њена одјећа крши школски кодекс облачења - питање које је брзо постало вирално и покренуло дебату о томе шта се сматра професионалном одјећом за просвјетне раднике", пише у објави на Иксу.

Према очекивањима снимак је изазвао и буру коментара.

Осим тога, на себи је Денис имала крем пуловер од кашмира с црним детаљима те патике Zadig & Voltaire.

Један од првих коментара је био "хлаче за клуб, не за школу".

nikola spiric

Република Српска

Шпирић: Концепт опозиције је бунт, јер немају изборни легитимитет

"Учитељице не морају изгледати се*си пред дјецом", написао је други, док је трећи додао:

"То би био супер аутфит за излазак, али ако се питаш изгледаш ли ‘вруће‘ у учионици, онда је то већ непримјерено".

Било је и оних који су на "шкакљиви" видео рекли да је "учитељица сасвим коректно обучена".

