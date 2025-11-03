Учитељица снимком покренула буру: Да ли је ОК да у овоме идем у школу?

Извор:
03.11.2025
Из Америке нам долази још један снимак, који је покренуо расправу на друштвеним мрежама о начину облачења учитељица.
Учитељица по имену Денис на ТикТоку је објавила видео свог аутфита и питала да ли овако може предавати дјеци настави у школи.
Снимак је завршио на платформи Икс, гдје је прикупио више од пет милиона прегледа.
"Учитељица је објавила видео на којем носи уске хлаче од вјештачке коже и кашмирски џемпер у својој учионици, питајући да ли њена одјећа крши школски кодекс облачења - питање које је брзо постало вирално и покренуло дебату о томе шта се сматра професионалном одјећом за просвјетне раднике", пише у објави на Иксу.
Према очекивањима снимак је изазвао и буру коментара.
Осим тога, на себи је Денис имала крем пуловер од кашмира с црним детаљима те патике Zadig & Voltaire.
Један од првих коментара је био "хлаче за клуб, не за школу".
"Учитељице не морају изгледати се*си пред дјецом", написао је други, док је трећи додао:
"То би био супер аутфит за излазак, али ако се питаш изгледаш ли ‘вруће‘ у учионици, онда је то већ непримјерено".
Било је и оних који су на "шкакљиви" видео рекли да је "учитељица сасвим коректно обучена".
A teacher posted a video showing herself wearing fitted faux-leather pants and a cashmere sweater in her classroom, asking whether her outfit broke the school’s dress code — a question that quickly went viral and ignited debate about what’s considered professional attire for… pic.twitter.com/9QnLmD7WHp— aka (@akafaceUS) November 1, 2025
