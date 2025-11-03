Logo

Шпирић: Концепт опозиције је бунт, јер немају изборни легитимитет

Извор:

СРНА

03.11.2025

15:20

Коментари:

1
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да је бунт концепт опозиционих странака, јер немају изборни легитимитет.

Шпирић је позвао да се ствари на европском путу стрпљиво помјерају до избора 2026. године.

"Ко ће бити власт послије тога, хоће ли бити тројка, петорка, шесторка..., то нико не зна. Нека буде ко год", рекао је Шпирић и додао да се до тог датума мора поштовани изборни легалитет и легитимитет и да је све друго анархија.

Коментаришући изјаву делегата Ненада Вуковића, који је рекао да се блокада Дома народа може ријешити демонстрaцијама, Шпирић је подсјетио да је Вуковић завршио Факултет физичког васпитања.

"Он је дифовац. Снага кладе ваља, ум царује. Имам осјећај, да многи, када је Бог дијелио памет, нису били код куће", рекао је Шпирић.

