Logo

Цвијановић: Крајње вријеме да се оконча ера страног интервенционизма

Извор:

СРНА

03.11.2025

15:07

Коментари:

0
Цвијановић: Крајње вријеме да се оконча ера страног интервенционизма
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је данас на састанку са новоименованим амбасадором Њемачке у БиХ Алфредом Гранасом да је крајње вријеме да се у БиХ оконча ера страног интервенционизма и да пуну одговорност за све процесе преузму домаће институције и демократски изабрани представници народа.

Током наступне посјете амбасадора Гранаса размијењена су мишљења о актуелним политичким приликама у Републици Српској и БиХ, саопштено је из Кабинета српског члана Предсједништва БиХ.

Трудница

Друштво

УКЦ: Труднице ће ипак морати да плаћају пренатално тестирање

Цвијановићева је саговорнику пожељела успјешну дипломатску мисију у БиХ.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Nesanica telefon krevet

Здравље

Једна намирница саботира квалитетан сан ако је једете поподне

2 ч

0
УКЦ: Труднице ће ипак морати да плаћају пренатално тестирање

Друштво

УКЦ: Труднице ће ипак морати да плаћају пренатално тестирање

2 ч

0
Овај састојак сви имате у кући, вјерује се да продужава живот

Савјети

Овај састојак сви имате у кући, вјерује се да продужава живот

2 ч

0
ТикТок више није у кинеским рукама!

Економија

ТикТок више није у кинеским рукама!

2 ч

0

Више из рубрике

РиТЕ-Угљевик

Република Српска

Радници РиТЕ Угљевик траже смјену Ђокића и комплетне управе

3 ч

8
Goran Petronijević advokat

Република Српска

Петронијевић: Ако Уставни суд БиХ одлучује по Уставу, укинуће пресуду Додику

4 ч

0
"Дејтон нарушен, Русија се залаже за досљедну примјену споразума"

Република Српска

"Дејтон нарушен, Русија се залаже за досљедну примјену споразума"

6 ч

0
Сутра сједница Народне скупштине, ево шта је на дневном реду

Република Српска

Сутра сједница Народне скупштине, ево шта је на дневном реду

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

17

06

Познату спортисткињу убила љубоморна жена

17

06

Нокти у овим нијансама су апсолутни тренд ове сезоне

17

01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

16

59

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner