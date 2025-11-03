Цвијановић: Крајње вријеме да се оконча ера страног интервенционизма

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је данас на састанку са новоименованим амбасадором Њемачке у БиХ Алфредом Гранасом да је крајње вријеме да се у БиХ оконча ера страног интервенционизма и да пуну одговорност за све процесе преузму домаће институције и демократски изабрани представници народа.
Током наступне посјете амбасадора Гранаса размијењена су мишљења о актуелним политичким приликама у Републици Српској и БиХ, саопштено је из Кабинета српског члана Предсједништва БиХ.
Цвијановићева је саговорнику пожељела успјешну дипломатску мисију у БиХ.
