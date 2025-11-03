Logo

Сутра сједница Народне скупштине, ево шта је на дневном реду

Извор:

Агенције

03.11.2025

09:43

Коментари:

1
Сутра сједница Народне скупштине, ево шта је на дневном реду
Фото: АТВ

Редовна сједница Народне скупштине Републике Српске биће одржана сутра у Бањалуци, а на предложеном дневном реду од 19 тачака је и Приједлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи по хитном поступку.

Овим актом омогућава се скупштини града, који у свом саставу нема општине, доношење одлуке којом се регулише издавање јединственог рачуна за извршене комуналне услуге јавних предузећа и привредних друштава чији је град оснивач.

У образложењу се наводи да се овај приједлог закона односи и на накнаде или друге приходе које утврђују органи града.

На предложеном дневном реду по хитној процедури биће разматрани Приједлог закона о измјенама Закона о развоју малих и средњих предузећа и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Републике Српске.

Пред посланицима су и приједлози закона о предшколском васпитању и образовању, предметима од драгоцјених метала у Републици Српској, заштити потрошача у Републици Српској, измјенама и допуни Закона о култури, измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској, те о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.

Посланици би требали да разматрају и Нацрт закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

На предложеном дневном реду су и извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске за 2024. годину, као и извјештаји Фискалног савјета и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Биће разматран и извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Српске за прошлу годину, као и извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. годину.

Пред Народном скупштином је и информација о активностима институција и представника из Српске у заједничким институцијама БиХ у вези са намјерама Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на Трговској гори.

Посланици ће разматрати и Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по пројекту одрживе, интегрисане и безбједне путне инфраструктуре.

Сједница је заказана за сутра у 10.00 часова.

Таг:

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (1)
