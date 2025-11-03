03.11.2025
Предсједник СДА Бакир Изетбеговић тражи одлазак предсједника СНСД-а Милорада Додика зато што је зауставио његову стратегију централизације БиХ и нестанка Српске, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
- Изетбеговић тврди да поштује и да жели живјети са Србима и Хрватима, али умјесто разговора и договора са њима тражи останак странаца који ће радити против њих - навео је Ковачевић на Иксу.
БиХ
Изетбеговић: ОХР мора остати, Додик мора отићи
Истакао да је Изетбеговићев домет уважавања и толеранције очигледно тај да Хрвате оптужи да лажу, а да Србима још једном поручи да морају да оду.
- И то потпуно. И онда се још жали како га лажно оптужују да угрожава хришћане - каже Ковачевић.
ИЗЕТБЕГОВИЋ ТРАЖИ ОДЛАЗАК ДОДИКА ЗАТО ШТО ЈЕ ЗАУСТАВИО ЊЕГОВУ СТРАТЕГИЈУ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ БИХ И НЕСТАНКА СРПСКЕ — Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) November 3, 2025
Изетбеговић тврди да поштује и да жели живјети са Србима и Хрватима, али умјесто разговора и договора са њима тражи останак странаца који ће радити против њих.
Навео је да је БиХ, по Изетбеговићу, очигледно земља равноправних Бошњака и неизабраних странаца.
- Док се не заврши посао са Србима и са Хрватима. И док не остану само Бошњаци. И за крај, драго ми је како је препознао како се Додик претворио у торнадо који је зауставио атлантски пут БиХ. Зауставио је и Изетбеговићеву стратегију централизације БиХ и нестанка Републике Српске. Баш зато Изетбеговић толико и тражи Додиков одлазак. Али, побиједиће Српска! - закључио је Ковачевић.
