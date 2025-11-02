Logo

Изетбеговић: ОХР мора остати, Додик мора отићи

02.11.2025

16:05

Предсједник СДА Бакир Изетбеговић каже да је за БиХ потребан останак ОХР-а са пуним овлашћењима и одлазак Милорада Додика у потпуности.

Лидер СДА каже да се не смије дозволити уклањање или слабљење ОХР-а и да се не смије пристати на уклањање страних судија из Уставног суда.

"Надам се да неће бити покушаја да се избјегне извршење пресуде Суда БиХ којом се Додику забрањује политичко д‌јеловање, укључујући и позицију предсједника политичке странке. Дакле, потребан нам је останак ОХР-а са пуним овлашћењима и одлазак Милорада Додика у потпуности. Сваки компромис и полурјешење по ова два питања је проблем за стабилност БиХ", рекао је Изетбеговић за Фактор.

Дороти Шеј

БиХ

САД више не гради државе или нације? Битно је, како није битно

Он каже да "режим" Милорада Додика улаже огромна средства у лобирање и да тензије у БиХ представљају као угрожавање хришћана од стране муслиманске већине, против чега се треба борити.

"Из нашег угла такве оптужбе можда звуче д‌јетињасто и потпуно неувјерљиво, али су опасне јер падају на плодно тло. Утицајни исламофоби, ултрадесничари ће радо повјеровати у такве небулозе. Треба им се супротставити, објашњавати, нудити аргументе, тражити упориште код оних који су коректни и објективни. Таквих је, ипак, више", каже Изетбеговић.

Бакир Изетбеговић

Милорад Додик

ОХР

SDA

