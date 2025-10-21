Додик: Узуновићева писала ЦИК-у по захтјеву Изетбеговића, Алиспахића и других

21.10.2025
16:00
Коментари:0
Сена Узуновић није та која објашњава било шта, она је продукт муслиманске сећије у Сарајеву која добије налог шта да уради, изјавио је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
- То су све каркикатуре. Узеновићева није имала ништа с тим, али муслимани покушавају направити још један неред - истакао је Додик, одговарајући на питање о допису Узнуновићеве ЦИК-у да Додик не може да буде предсједник СНСД-а
Свијет
Новорођенче пронађено насред Менхетна: Дјевојчица још увијек имала пупчану врпцу
Додик је оцијенио да то безначајно писмо нема никаквог правног смисла.
- Није она пресуђивала већ је само изнијела своје мишљење које нема никакву правну снагу, она је то доставила на протокол ЦИК-у, а ЦИК да би се опрао пред онима од којих има страх пошаље Регистарском суду у Бањалуку. Том суду треба одлука, не треба саопштење за медије Сене Узуновић - истакао је Додик.
Према његовим ријечима, оно што је урадила написала је "по захтјеву Бакира Изетбеговића, Алиспахића и других који са њом управљају да би им се оправдала јер је очигледно да се њих боји,
Република Српска
Додик: Знам исход сједнице, Шмит у безизлазној ситуацији
- Узуновићева генерише муслимански национализам и штити муслимански терор и злочине који су се десили у прошлом раду - нагласио је Додик.
Подсјетио је да је Узуновићева за вријеме рата штитила злочинце муслимане који су чинили злочин према Србима у Брадини, гдје су поједине српске породице затрте, а као најдрамитичнији примјер је навео породицу Голубовић из Коњица.
- Сена Узуновић је тада била у команди муслиманске бригаде, радила је послове везане за право и била војни судија и ослободила је кривице неке злочинце са тог простора, а Хашки трибунал им је пресудио за почињене злочине. И то говори о њеној муслиманској мотивисаности - рекао је Додик.
Хроника
Мотоциклиста повријеђен у тешком судару са аутомобилом
Додик сматра да они користе те институције да би што више направили нереда у Републици Српској.
- Она генерише муслимански нациобнализам и штити муслимански терор и злочине који су се десили у прошлом раду. Видјећемо, правда ће увијек побиједити и вјерујем да ће она изгубити јер није у праву - закључио је Додик.
Градови и општине
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Свијет
4 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
27
19
20
19
17
19
12
19
03
Тренутно на програму