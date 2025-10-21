Каран са члановима Савјета за високо образовање

Извор:
21.10.2025
Министар науке и технолошког развоја и високог образовања Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас са члановима Савјета за високо образовање, на челу са предсједницом Недељком Ивковић.
На састанку је истакнуто да је задатак Савјета за високо образовање да стално слуша академску заједницу, даје сугестије и доставља упутства Министарству о томе како усмерити високо образовање у Републици Српској.
Каран је нагласио да је Савјет за високо образовање важна карика у подизању квалитета високог образовања и да ће Министарство наставити да пружа пуну подршку како би могли да наставе објективно и независно да обављају свој посао.
Савјет за високо образовање дјелује као независно академско, стручно и савјетодавно тијело у складу са одредбама Закона о високом образовању. Савјет има 17 чланова, по два члана из шест научних области и једног члана из области умјетности, представнике угледних универзитетских наставника и четири члана који су представници привредног сектора.
