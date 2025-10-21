Logo

Каран са члановима Савјета за високо образовање

Извор:

АТВ

21.10.2025

14:52

Коментари:

0
Каран са члановима Савјета за високо образовање
Фото: Уступљена фотографија

Министар науке и технолошког развоја и високог образовања Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас са члановима Савјета за високо образовање, на челу са предсједницом Недељком Ивковић.

На ​​састанку је истакнуто да је задатак Савјета за високо образовање да стално слуша академску заједницу, даје сугестије и доставља упутства Министарству о томе како усмерити високо образовање у Републици Српској.

Каран је нагласио да је Савјет за високо образовање важна карика у подизању квалитета високог образовања и да ће Министарство наставити да пружа пуну подршку како би могли да наставе објективно и независно да обављају свој посао.

Милан Вукадиновић

Градови и општине

Каран-Вукадиновић: Подржати пројекте од стратешке важности за општину Фоча

Савјет за високо образовање дјелује као независно академско, стручно и савјетодавно тијело у складу са одредбама Закона о високом образовању. Савјет има 17 чланова, по два члана из шест научних области и једног члана из области умјетности, представнике угледних универзитетских наставника и четири члана који су представници привредног сектора.

Подијели:

Тагови:

Синиша Каран

Savjet za visoko obrazovanje

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

Овјерене четири кандидатуре за пријевремене изборе

5 д

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Млади су највеће богатство, подршка њиховим идејама неће изостати

1 седм

0
Селак: Биће убједљива побједа Карана, Сарајево је хтјело да бира предсједника

Република Српска

Селак: Биће убједљива побједа Карана, Сарајево је хтјело да бира предсједника

1 седм

1
Потврђено за АТВ: Одбијена жалба Вукановића, Додик може бити предсједник СНСД-а

Република Српска

Потврђено за АТВ: Одбијена жалба Вукановића, Додик може бити предсједник СНСД-а

1 седм

7

Више из рубрике

Вишковић: Изградња аутопута Бањалука-Приједор, један од најважнијих пројеката

Република Српска

Вишковић: Изградња аутопута Бањалука-Приједор, један од најважнијих пројеката

1 ч

0
Минић: Изградња обалоутврде ријеке Босне - важан корак за заштиту од поплава

Република Српска

Минић: Изградња обалоутврде ријеке Босне - важан корак за заштиту од поплава

2 ч

0
Генералу Младићу све лошије: ''У случају да му се нешто деси, неће ни покушати да га реанимирају''

Република Српска

Генералу Младићу све лошије: ''У случају да му се нешто деси, неће ни покушати да га реанимирају''

2 ч

0
Додик прошетао Бањалуком и дружио се са грађанима

Република Српска

Додик прошетао Бањалуком и дружио се са грађанима

2 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

16

27

Пет ствари које никада не бисмо смјели тражити од партнера

16

23

Црна Гора би могла да остане без руских туриста

16

13

Преминуо популарни хрватски пјевач

16

10

Шта се дешава у тијелу ако сваког дана пијете пиво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner