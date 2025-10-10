Потврђено за АТВ: Одбијена жалба Вукановића, Додик може бити предсједник СНСД-а

Извор:
АТВ
10.10.2025
17:35
Коментари:2
Суд БиХ одбио је жалбу Небојше Вукановића на овјеру кандидатуре Синише Карана у ЦИК-у, јер ју је потписао Милорад Додик, лидер СНСД-а.
Вукановић је тврдио да Додик не може бити предсједник странке, али је Суд одбацио његову жалбу.
Ове информације потврђене су за АТВ из Централне изборне комисије.
Како нам је речено у ЦИК-у, они су добили рјешење Суда да се Вукановићева жалба одбија.
Подсјећамо, Вукановић је тврдио да Додик не може потписати кандидатуру јер је правоснажно осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања у предмету који се водио против њега због непоштовања одлука Кристијана Шмита.
ЦИК је у августу одузео мандат предсједника Републике Српске Додику, али не и предсједника СНСД-а. Након што су расписани пријевремени избори ЦИК је овјерио кандидатуру Синише Карана за предсједника Републике Српске, а коју је потписао Милорад Додик као страначки лидер. С тим у вези Вукановић је поднио жалбу Суду БиХ на одлуку ЦИК-а, која је данас одбијена.
Хроника
44 мин0
Србија
1 ч0
Регион
52 мин0
Економија
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч4
Република Српска
21 ч1
Република Српска
22 ч2
Најновије
Најчитаније
18
11
18
05
17
59
17
56
17
44
Тренутно на програму