Потврђено за АТВ: Одбијена жалба Вукановића, Додик може бити предсједник СНСД-а

Извор:

АТВ

10.10.2025

17:35

Коментари:

2
Потврђено за АТВ: Одбијена жалба Вукановића, Додик може бити предсједник СНСД-а
Фото: Борислав Здриња

Суд БиХ одбио је жалбу Небојше Вукановића на овјеру кандидатуре Синише Карана у ЦИК-у, јер ју је потписао Милорад Додик, лидер СНСД-а.

Вукановић је тврдио да Додик не може бити предсједник странке, али је Суд одбацио његову жалбу.

Ове информације потврђене су за АТВ из Централне изборне комисије.

Како нам је речено у ЦИК-у, они су добили рјешење Суда да се Вукановићева жалба одбија.

Подсјећамо, Вукановић је тврдио да Додик не може потписати кандидатуру јер је правоснажно осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања у предмету који се водио против њега због непоштовања одлука Кристијана Шмита.

ЦИК је у августу одузео мандат предсједника Републике Српске Додику, али не и предсједника СНСД-а. Након што су расписани пријевремени избори ЦИК је овјерио кандидатуру Синише Карана за предсједника Републике Српске, а коју је потписао Милорад Додик као страначки лидер. С тим у вези Вукановић је поднио жалбу Суду БиХ на одлуку ЦИК-а, која је данас одбијена.

Тагови:

Милорад Додик

Небојша Вукановић

ЦИК БиХ

Суд БиХ

Синиша Каран

СНСД

Коментари (2)
