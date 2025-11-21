Logo
Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Данас ће у саобраћај бити пуштен реконструисани дио брзе саобраћајнице Клашнице–Бањалука.

Свечаном отварању присуствоваће и званичници Републике Српске.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је да ће радови бити настављени на прољеће, с циљем да цијела дионица буде завршена до краја наредне године.

