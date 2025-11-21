Данас ће бити пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Извор:
АТВ
21.11.2025
07:25
Коментари:0
Данас ће у саобраћај бити пуштен реконструисани дио брзе саобраћајнице Клашнице–Бањалука.
Свечаном отварању присуствоваће и званичници Републике Српске.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је да ће радови бити настављени на прољеће, с циљем да цијела дионица буде завршена до краја наредне године.
Занимљивости
23 мин0
Фудбал
30 мин0
Република Српска
37 мин0
Наука и технологија
40 мин0
Република Српска
37 мин0
Република Српска
40 мин1
Република Српска
9 ч0
Република Српска
10 ч0
Најновије
Најчитаније
07
39
07
37
07
29
07
25
07
17
Тренутно на програму