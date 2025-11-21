Саопштено је: Праве већу и јачу ракету

Извор:
Танјуг
21.11.2025
07:00
Свемирска компанија америчког милијардера Џефа Безоса "Блу Ориџин" данас је саопштила да ће изградити већу и снажнију варијанту своје ракете "Њу Глен".
Нова ракета, најављена одмах након друге мисије "Њу Глена" која је лансирана прошле недјеље, зваће се "Њу Глен 9x4".
У питању је назив који се односи на девет мотора који ће покретати њену прву фазу и четири мотора на другој фази. То је повећање од два мотора за сваку фазу у односу на тренутни дизајн "Њу Глена2.
"Сљедеће поглавље у плану 'Њу Глена' је нова ракета супертешке класе", рекао је "Блу Ориџин" у саопштењу у којем су наведена побољшања ракете.
Компанија је саопштила да ће две варијанте ракете "Њу Глен" истовремено служити тржишту, пружајући купцима више опција за лансирање за њихове мисије, укључујући мега-сазвежђа, истраживање Месеца и дубоког свемира, као и императиве националне безбједности као што је "Златна купола".
