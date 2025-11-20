Инфлуенсери на удару: ТикТок уводи нове опције за кориснике

Извор:
Информер
20.11.2025
12:04
ТикТок је најавио нову опцију која корисницима омогућава да одреде количину видео-садржаја генерисаног вјештачком интелигенцијом на својим фидовима.
Ово је значајан корак у тренутку када платформу преплављују АИ алати попут ОпенАИ-јевог Кора генератора видеа и Гугловог Вео 3 система.
Како преноси Гардијан, ТикТок је открио да се на мрежи већ налази више од 1,3 милијарде видеа означених као АИ-генерисани, док се сваког дана на платформу отпреми преко 100 милиона нових садржаја.
Тестирање нове функције биће спроведено током неколико недјеља, након чега се очекује глобално увођење. Корисници ће у опцији "Manage topic" моћи да изаберу категорију "AI-generated content" и прецизно контролишу колико оваквих видеа желе да виде.
Ово је истовремено одговор на нагли раст тзв. АИ слоп садржаја - огромне количине нискоквалитетних, често бесмислених видеа генерисаних масовно путем АИ система.
Џејд Нестер, директорка ТикТок-ове европске политике безбједности и приватности, објашњава да корисници имају различите жеље: неки обожавају дигиталну умјетност и АИ научне анимације, док други желе мање вјештачког садржаја и више "правих" видеа. Нова контрола, тврди она, омогућава персонализованије искуство.
ТикТок уводи и аутоматски водени жиг "АИ-маде" за сваки садржај направљен ТикТок-овим АИ алатима или препознат путем индустријског стандарда Ц2ПА, који служи за откривање АИ генерисаних материјала. Циљ је спријечити креаторе да избјегну означавање и повећати транспарентност.
Платформа већ има правило да се реалистични АИ садржај мора означити, док се штетне "deepfake" манипулације јавних личности и кризних ситуација строго забрањују. Необиљежени реалистични АИ видео може се уклонити према правилима заједнице.
Током форума у Даблину ТикТок је такође бранио свој приступ модерацији, након оштрих критика због смањења броја људских модератора у Великој Британији.
Иако компанија планира смањење од 439 радних мјеста у лондонском тиму за безбједност, представници тврде да АИ није замјена за људе, већ штит који их растерећује од најтрауматичнијег садржаја.
Бри Пегам, глобална директорка програма за безбједност, изјавила је да је комбинација људске процјене и АИ алата кључ безбједног ТикТок-а. Компанија је саопштила да је захваљујући аутоматизацији постигнуто 76 одсто мање излагања човек-модератора шокантним и узнемирујућим материјалима.
ТикТок улаже 2 милиона долара у АИ едукацију
У склопу ове стратегије најављен је и АИ едукативни фонд од 2 милиона долара, намјењен организацијама попут "Girls Who Code", како би се креирао едукативни садржај о одговорној употреби вјештачке интелигенције.
Шта све ово значи за кориснике?
Више контроле над количином АИ садржаја у feedu
Јаснија и поузданија ознака када је видео генерисан АИ алатима
Већа заштита од deepfake манипулација и необиљеженог АИ материјала
Бржа и ефикаснија модерација захваљујући комбинацији људи и машина
Нова опција представља један од највећих корака ТикТок-а ка транспарентнијем и персонализованијем искуству, посебно у свијету у којем АИ садржај постаје све присутнији и све теже препознатљив.
(информер)
