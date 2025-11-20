Logo
Лажни плакати, фалсификован материјал, снимци: Најпрљавија изборна кампања у Српској? Досад!

АТВ

20.11.2025

11:46

1
Лажни плакати, фалсификован материјал, снимци: Најпрљавија изборна кампања у Српској? Досад!
Фото: screenshot

Иако за сваку кажу да је "најпрљавија", ова новембарска изборна кампања за предсједника Републике Српске дјелује да ће их све надмашити.

Никада до сада политичка борба није била праћена толиким нивоом манипулација, лажи и подвала. На улицама, у медијима и на друштвеним мрежама појављују се од лажних плаката и фалсификованих материјала, до снимака за које се "знало" да постоје мјесецима.

Најочитији примјер тога су плакате на којим се покушава "додати" Милорад Додик, као кандидат. Сви који иоле прате ситуацију знају како је дошло до ових избора. Како се странац умијешао, Бошњаци га подржали, опозиција се "правила мртва", а Српска мора у процес у који нико није ни желио да уђе.

Лажни материјал

Ипак то појединце не спрјечава да "фингирају" изборне листиће, а све, како се чини у циљу слуђивања и збуњивања, гласачког тијела.

Да ли ће Синиша Каран или Бранко Блануша побједити на изборима дјелује да је палу у други план. Бројни политички актери, иако директно нису укључени, сами се уводе у кампању. Користе сва средства, како би, покупили који јефтини политички поен, и заузели што боље стартне позиције пред кампању за опште изборе 2026. године.

Јасно је да основна правила фер политичке борбе потпуно не постоје, поштовање према противницима је заборављено, а свака прилика за подметање, саботирање и манипулацију користи се без имало стида и срама.

Они који воде овакву кампању не презају ни пред чим. Шире се неистине, инсценирају се лажне оптужбе, а свака критика или аргумент противника одмах је предмет напада и изругивања.

Грађани Републике Српске свједоче отвореној деградацији политичког простора, гдје истина и морал више не играју никакву улогу. Циљ ове кампање је јасан, а то је уништити вјеродостојност политичких противника, застрашити грађане и наметнути атмосферу страха и сумње. Свакако и оно најбитније, довести у питање изборни резултат.

Грађани морају бити свјесни да су свједоци једног од најпрљавијих политичких окршаја у новијој историји Српске.

Пријевремени избори 2025

Милорад Додик

Синиша Каран

Бранко Блануша

Коментари (1)
