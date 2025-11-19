Шта открива, а шта покрива снимак Ђајића и кесе бијелог праха?

Извор:
АТВ
19.11.2025
19:07
Ко је а ко није никад шмркао или дувао сигурно је добра прича за замајавање грађана, посебно четири дана пред изборе. У сваком случају, предувао се балон у којем Бањалуку својом ријалити умјесто реалполитиком и својим приватним ратом већ годинама држе Владо Ђајић и Драшко Станивуковић - најодговорнији људи за функционисање највећег града у Српској који грца у проблемима и не рјешава ниједно важно питање за грађане.
Снимак који се од зоре дијели по друштвеним мрежама показује Владу Ђајића, Ненада Радинковића, канцеларију, једну украсну кесу и једну прозирну кесу напуњену бијелим прахом. Простор за питања и интерпретације је неограничен: је ли кокаин, колико пара кошта, зашто је набављен, коме је намијењен, зашто је снимано, кад је снимано. Сваком ко је снимак видио јасно је само - зашто је данас објављен. Интерпретација Владе Ђајића иде у смијеру – уцјењивали су, рекетирали су ме, пријетили ми.
"То је монтажа једног криминалца који је сада у затвору. Дошао је да ме рекетира, намонтирао, бацио кесу испред мене и тачно се види да сам ја побјегао. Желим да се уради полиграф и тестирања, никада нисам видио кокаин, никада нисам га користио. Нисам учествовао у дијељењу тога, то одговорно тврдим. Омогућавам да се уради тестирање длака и крви", рекао је бивши директор УКЦ Републике Српске и бивши предсједник ГО СНСД Бањалука Владо Ђајић.
Премијеру снимка који очигледно није новијег датума тврди да није прославио, не пориче да је поставио, али је зато 28-минутним обраћањем новинарима пригодно обиљежио Драшко Станивуковић. Секс, дрога и све осим рокенрола нашло се на дневном реду Станивуковићевог обраћања испред МУП-а. Тражио је и хапшење Ђајића.
"О овој причи данас знам већ пет/шест мјесеци, а морам рећи да зна и врх Републике Српске, а зна и Владе Ђајић да они знају то. Ово што сте данас видјели није обичан снимак, ради се о томе да је мени, као градоначелнику и младом човјеку, да би се зауставила моја политичка каријера и каријера мојих сарадника, мени или Небојши Дринићу је требала бити подметнута дрога са снимка", тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Заклео се да никад ништа јавно речено није слагао. Пред новинарима је тражио заштиту – до краја дана, колико је АТВ-у познато, заштиту није службено тражио од полиције. Није објаснио ни зашто о том снимку, за који зна већ дуго, није обавијестио полицију. Посебно је то битно јер тврди да снимак доказује да је Владо Ђајић набављао кокаин да га подметне управо њему или Небојши Дринићу. Знао је и Владо Ђајић за снимак – он каже да је случај пријавио полицији. Према информацијама које је портал АТВ-а успио да провјери до вијести – полиција не биљежи такву пријаву Ђајића.
У сваком случају, Окружно тужилаштво у Бањалуци данас је - по службеној дужности, не по нечијој пријави - формирало предмет поводом снимка и предметом ће бити обухваћено и обухваћени сви и све у вези са снимком. Владо Ђајић већ је саслушан, потврдио је МУП Српске.
Влада Српске и СНСД предмет Ђајић ријешили су по хитном поступку. Табак је пресавијен – изгледа да је посљедња у низу скарадних представа у највећем граду Републике Српске прелила цистерну. Претпоставка Ђајићеве невиности није тема, али Ђајић више није ни директор Клиничког центра, ни први човјек бањалучког СНСД-а.
,,Ја не желим уопште да шпекулишем, нити да вјерујем, нити да не вјерујем. Господин Ђајић ће сигурно имати прилику да докаже оно што тврди. Међутим сама чињеница контакта са лицима која су из криминалног миљеа ће имати нулту тачку толеранције када је у питању Влада и било који службеник везан за Владу и било који функционер СНСД-а.'', истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Као и сви, јутрос сам упознат са снимком у којем се Владо Ђајић налази у разговору и присуствује ситуацији која укључује наркотике. Такво понашање је апсолутно неприхватљиво за мене као предсједника СНСДа. СНСД не може и неће толерисати било какву повезаност с криминалом, а посебно не с наркотицима. Ђајић је тим поступком сам себе разријешио са свих функција. Наша политика своје темеље има у најбољим особинама нашег народа и мора то и да остане - без изузетака", јасан је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Владо Ђајић данас је нагласио да је доктор, доказани стручњак и професор, да је много урадио за УКЦ, која је данас, захваљујући њему, најбоља здравствена установа у региону. Запослио је, каже, стотине људи, послао их на едукације. О његовом легату у Клиничком центру суде и судиће запослени, пацијенти, добављачи.
А што се тиче града Бањалука, посљедњих 5 година гледали смо разне приватне видео укратко– урађене према сценарију, али и оне спонтане. Јахало се, слушали су се и гледали разни концерти и перформанси, препуцавало се по друштвеним мрежама и на судовима. Бањалука се заситила игара – још нема најава хоће ли добити мало хљеба, или прецизније: гријања, мостова и прилазних путева, вртића, сигурности за одлагање смећа, нормалних услова за спортске клубове, законито наплаћеног паркинга и воде, и тако даље.
Тренутно на програму