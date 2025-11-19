Матијашевић: Полиција Српске је национална снага

19.11.2025
18:54
Коментари:0
У стварању и одбрани Републике Српске МУП је са нашим народом и Војском Републике Српске установио темеље опстанка Срба на вјековним огњиштима, наведено је у честитки Покрета одбране Српске, која је свим припадницима МУП-а Српске, ветеранима и њиховим породицама честитала Крсну славу светог Арханђела Михаила.
- Свим бившим и садашњем директору полиције Српске честитамо на добијању високог признања свечане официрске генералске сабље. Овај симбол признања, части и традиције трајно утврђује ваше прегалаштво и немјерљив допринос у стварању и развоју полиције Српске - наведено је у честитки.
Најбољи међу нама су уградили своје животе у темеље Српске.
- Република Српска је јединствено национално достигнуће а полиција Српске је снага која гарантује опстанак Српске и стабилност у БИХ и шире. Народ и сви грађани вам вјерују и сигурни су да са изузетним професионалним способностима и моралним врлинама представљате стуб стабилности, мира и основу за суживот и просперитет свих - наводе из Покрета.
Истичу да су поносни смо је МУП Српске најснажнија и најорганизованија безбједносна агенција у БиХ и респектабилни партнер и фактор у међународним односима.
Република Српска
Шеранић за АТВ: Радници могу рачунати на уредно пензијско осигурање
- Сигурни смо да ћете и на наредне изазове а који су сложени, како у БИХ, тако и шире одговорити професионално, у име народа и државе, свих грађана, којима је мир, безбједност и просперитет на првом мјесту. Позивамо вас да наставите са бригом за уставни поредак, институције Српске и перспективу и развој Српске. Сигурни смо да ћете наставити подржавати слободарска и патриотска стремљења нашег народа и наших институција, од народа изабране представнике, са дубоком националном свијешћу да смо самостално демократско друштво, аутономно унутар БИХ и имуно на колонијалне насртаје - додаје се у честитки.
Сигурни смо, наводе из Покрета одбране Српске, да ћете заједно са нашим народом јачати укупно јединство, оснаживати патриотски и слободарски дух који је исконска врлина српског народа, поштујући и уважавајући вриједности свих других и другачијих.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
20
20
04
20
00
19
55
Тренутно на програму