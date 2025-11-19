Шеранић за АТВ: Радници могу рачунати на уредно пензијско осигурање

Извор:
Здравствени систем Републике Српске улази у фазу потпуне финансијске стабилизације. Захваљујући активностима Владе и обезбијеђеним средствима Свјетске банке, до краја 2025. биће уложено 75 милиона КМ за измирeње заосталих дугова, док је циљ да до краја 2026. године буде затворен сав историјски дуг здравствених установа.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је у АТВ-овој емисији Центар дана да је ово изузетно значајно за рад болница и домова здравља, али и за све раднике који коначно могу рачунати на уредно пензијско осигурање и стабилније услове рада.
"Циљ свих ових активности Владе Републике Српске је прије свега да повежемо радни стаж, односно да омогућимо радницима који су заслужили уплату доприноса, да их на овај начин и испуне", истакао је Шеранић.
Он је истакао да је проблем настао у суштинском периоду од 2011. до 2019. године из разних разлога, везаних за поједине установе и за цијели здравствени систем.
" Бивале су ситуације у којима директори здравствених установа нису уплаћивали редовно доприносе нити порезе и настао је један вакум прије свега који се односио на неповезан радни стаж самих радника, али и одређене ствари које су се тицале на неизмирене отпремнине према радницима, одређене обавезе које су се тицале самих радника и то је направило терет здравственим установа у смислу њиховог функционисања", рекао је Шеранић.
Он је истакао да је циљ Владе Републике Српске био да се измире обавезе које су настале у том периоду да би се повезао стаж здравствених радника како би могли да остваре пуну пензију.
"У оквиру одласка у саму пензију, било да се ради о радницима који ће одлазити у наредном периоду у пензију или онима који су отишли у пензију и који ће добити задовољење, ако су евентуално тужили здравствену установу, а ако нису, свакако ће се са овим задовољити та обавеза коју је здравствена установа имала према самим радницима", истакао је Шеранић.
Он је истакао да је Влада Српске ту преузела улогу на неки начин некога ко је обезбиједио та средства и задужио се у оквиру Свјетске банке.
"Морам рећи да су ово најповољнија средства што се тиче само кредитних аранжмана како би се оваква врста обавеза измирила", рекао је Шеранић.
Шеранић је истакао да Влада српске у фокус ставила раднике у здравству који имају ове неизмирене обавезе у оквиру свог пензионог стажа, тако да се на њих односила ова активност.
"У претходном периоду од 2021. године ми смо имали усвојен један програм за раднике који одлазе у пензију у здравству да сви они који су у том периоду одлази у пензију у здравственим установама имали повезан тај радни стаж од стране Владе Републике Српске", рекао је Шеранић.
