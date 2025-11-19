Каран: Стране интервенције не могу да побиједе народну вољу

Извор:
СРНА
19.11.2025
18:39
Коментари:0
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Синиша Каран изјавио је у Градишци да ће предстојећи избори показати да нико из вана, никакво туторство и стране интервенције не могу побиједити народну вољу.
"Неко је покушао да сруши изборну вољу грађана, али само грађани имају право да бирају и смјењују. Ми ове изборе нисмо хтјели, али ћемо поново показати суверенитет и снагу нашег народа, на коме се и заснива цијела Република Српска", рекао је Каран прије предизборне трибине у Градишци.
Каран је поручио да је само народна воља побједник.
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је СНСД странка побједе, те да је то у Градишци доказано много пута до сада.
"Овдје у Градишци смо имали значајну подршку људи и на локалним и општим изборима. Дошли смо данас овдје да потврдимо то што је већ познато, да Градишка гласа за Републику Српску", изјавио је Додик.
Додик је поновио да сваки глас који није за Синишу Карана директно иде политичком Сарајеву да би радило даље против Републике Српске.
"То је оно што желим да поручим грађанима у Градишци и цијелој Републици Српској и знам да они то разумију", рекао је Додик.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић истакао је да је Република Српска 2022. године изабрала свог предсједника, кога је Градишка апсолутно подржала.
"Дилеме немамо. Овдје смо да штитимо интересе Републике Српске, њене институције, представнике које бирају грађани. Наше демократско право је да дамо глас оном за кога сматрамо да нас најбоље представља", рекао је Аџић.
Аџић је рекао да ће грађани Градишке изаћи на изборе и постићи најбољи резултат до сада.
