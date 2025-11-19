Logo
Large banner

Каран: Стране интервенције не могу да побиједе народну вољу

Извор:

СРНА

19.11.2025

18:39

Коментари:

0
Каран: Стране интервенције не могу да побиједе народну вољу
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Синиша Каран изјавио је у Градишци да ће предстојећи избори показати да нико из вана, никакво туторство и стране интервенције не могу побиједити народну вољу.

"Неко је покушао да сруши изборну вољу грађана, али само грађани имају право да бирају и смјењују. Ми ове изборе нисмо хтјели, али ћемо поново показати суверенитет и снагу нашег народа, на коме се и заснива цијела Република Српска", рекао је Каран прије предизборне трибине у Градишци.

Каран је поручио да је само народна воља побједник.

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је СНСД странка побједе, те да је то у Градишци доказано много пута до сада.

"Овдје у Градишци смо имали значајну подршку људи и на локалним и општим изборима. Дошли смо данас овдје да потврдимо то што је већ познато, да Градишка гласа за Републику Српску", изјавио је Додик.

Додик је поновио да сваки глас који није за Синишу Карана директно иде политичком Сарајеву да би радило даље против Републике Српске.

rod blagojevic

Свијет

Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

"То је оно што желим да поручим грађанима у Градишци и цијелој Републици Српској и знам да они то разумију", рекао је Додик.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић истакао је да је Република Српска 2022. године изабрала свог предсједника, кога је Градишка апсолутно подржала.

"Дилеме немамо. Овдје смо да штитимо интересе Републике Српске, њене институције, представнике које бирају грађани. Наше демократско право је да дамо глас оном за кога сматрамо да нас најбоље представља", рекао је Аџић.

Аџић је рекао да ће грађани Градишке изаћи на изборе и постићи најбољи резултат до сада.

Подијели:

Таг:

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

Свијет

Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

2 ч

1
Колумбијски рониоци открили 200 килограма кокаина сакривеног испод брода

Свијет

Колумбијски рониоци открили 200 килограма кокаина сакривеног испод брода

2 ч

0
Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични

Свијет

Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични

2 ч

0
Опрез! Шири се нова WhatsApp превара

Наука и технологија

Опрез! Шири се нова WhatsApp превара

2 ч

0

Више из рубрике

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

Република Српска

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

3 ч

0
"Потребан усаглашен приступ с циљем очувања стабилности енергетског сектора"

Република Српска

"Потребан усаглашен приступ с циљем очувања стабилности енергетског сектора"

4 ч

0
Каран: Само народ бира своје представнике

Република Српска

Каран: Само народ бира своје представнике

4 ч

0
Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

Република Српска

Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

4 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

20

20

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

20

04

Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

20

00

Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

19

55

Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner