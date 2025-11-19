Logo
Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

19.11.2025

18:26

Коментари:

1
Народ Републике Српске треба да подржи кандидата СНСД-а Синишу Карана на предстојећим изборима, како би наставио путем позитивне сарадње са садашњом америчком администрацијом, те да одбаци оне из прошлости који су деценијама чинили да Српска и њен народ пате, поручио је бивши гувернер америчке савезне државе Илиноис Род Благојевић.

- Републици Српској и Европи потребни су лидери који подржавају визију предсједника САД Доналда Трампа о безбједном и просперитетном свијету, а не глобалистичку визију изградње нације - навео је Благојевић на платформи Икс.

Благојевић је додао да се у Републици Српској одржавају пријевремени избори за "привременог предсједника до избора наредне године".

Род Благојевић

Пријевремени избори 2025

Коментари (1)
