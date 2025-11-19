Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

19.11.2025
18:26
Коментари:1
Народ Републике Српске треба да подржи кандидата СНСД-а Синишу Карана на предстојећим изборима, како би наставио путем позитивне сарадње са садашњом америчком администрацијом, те да одбаци оне из прошлости који су деценијама чинили да Српска и њен народ пате, поручио је бивши гувернер америчке савезне државе Илиноис Род Благојевић.
- Републици Српској и Европи потребни су лидери који подржавају визију предсједника САД Доналда Трампа о безбједном и просперитетном свијету, а не глобалистичку визију изградње нације - навео је Благојевић на платформи Икс.
Благојевић је додао да се у Републици Српској одржавају пријевремени избори за "привременог предсједника до избора наредне године".
The Republic of Srpska & Europe need leaders who support Pres. Trump's vision of a safe & prosperous world, not the globalists vision of nation building. President of Srpska Milorad Dodik has temporarily stepped down due to the lawfare against him & his party. Now special…— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) November 19, 2025
