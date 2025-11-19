Logo
У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника

Извор:

Танјуг

19.11.2025

17:53

У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника
Фото: Unsplash

Еквадорске власти саопштиле су данас да је између понедјељка и уторка пронађено десет мртвих затвореника у затвору Литорал у Гвајакилу. Могући узрок смрти је туберкулоза.

"Према прелиминарним информацијама, узрок смрти је туберкулоза. Чекамо званичне резултате обдукције", саопштила је Агенција за управљање затворима.

Тијела су пронађена у различитим ћелијским блоковима, преноси портал Ел Универсо.

Преминули затвореници су имали између 19 и 49 година и били су затворени из различитих разлога.

Мирјана Бобар

Друштво

Помозимо самохраној мајци Мирјани у борби са мултиплом склерозом

Овај догађај услиједио је након сличних инцидената у затвору у Мачали, гдје је током два насилна инцидента преминуло више од 30 затвореника.

У марту је извршен трансфер 87 затвореника из Мачале, међу којима су и чланови банде "Лос Лобос", у Гвајакил.

Ekvador

