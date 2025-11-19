У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника

Извор:
Танјуг
19.11.2025
17:53
Коментари:0
Еквадорске власти саопштиле су данас да је између понедјељка и уторка пронађено десет мртвих затвореника у затвору Литорал у Гвајакилу. Могући узрок смрти је туберкулоза.
"Према прелиминарним информацијама, узрок смрти је туберкулоза. Чекамо званичне резултате обдукције", саопштила је Агенција за управљање затворима.
Тијела су пронађена у различитим ћелијским блоковима, преноси портал Ел Универсо.
Преминули затвореници су имали између 19 и 49 година и били су затворени из различитих разлога.
Друштво
Овај догађај услиједио је након сличних инцидената у затвору у Мачали, гдје је током два насилна инцидента преминуло више од 30 затвореника.
У марту је извршен трансфер 87 затвореника из Мачале, међу којима су и чланови банде "Лос Лобос", у Гвајакил.
