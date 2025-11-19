Помозимо самохраној мајци Мирјани у борби са мултиплом склерозом

Извор:
Мирјана Бобар из Београда већ више од 12 година живи са дијагнозом примарно прогресивне мултипле склерозе (PPMS), болести која се постепено погоршава и озбиљно нарушава квалитет живота. Данас се може кретати искључиво уз помоћ ходалице, унутар свог дома.
Као самохрана мајка, бори се да остане покретна и присутна у животу свог дјетета не само емотивно, већ и физички. Након консултација са клиником у иностранству са дугогодишњим искуством и позитивним резултатима, предложен јој је третман трансплантације матичних ћелија (АХСЦТ), који може зауставити прогресију болести и пружити шансу за опоравак и повратак покретљивости. Време је пресудно, јер сваки изгубљени корак може бити неповратан.
"Примарно прогресивна мултипла склероза (PPMS) дијагностикована ми је прије више од 12 година. Али данас, када вратим филм уназад, видим да су први симптоми почели још током студија. Пад са бицикла који сам олако схватила. Трнци у пети. Изненадни проблеми са видом. Све сам то приписивала умору, стресу, вирусима и свом осјетљивом имунитету. Нисам ни слутила да је у питању болест која ће ми мијењати живот, полако, тихо и неумољиво", прича Мирјана за Курир.
Након дијагнозе, неко вријеме је, како каже, живјела сасвим нормално. А онда су кренуле године борбе, тражења и прихватања.
"Испробала сам све алтернативне терапије, дијете, уља, суплементе, промјене начина живота... Све што је обећавало макар трунку олакшања. Учила сам да будем снажна изнутра, јер сам схватила да је то једини пут да останем снажна споља", наводи саговорница.
У међувремену постала је мајка једне дивне девојчице.
"Она је мој најјачи покретач, радост и разлог да наставим да се борим. Данас живимо саме и управо зато сам одлучила да се обратим људима отворено и искрено. Ова терапија ми је потребна и због моје садашњости и због њене будућности. Прогресивна МС не иде у таласима. Она само напредује, без застоја. Данас могу да ходам само по стану, уз ходалицу. Сваки сљедећи изгубљени корак можда се више никада неће вратити. И зато је сада посљедњи тренутак да урадим нешто велико", истакла је Мирјана.
Овако можете да помогнете:
Пошаљите СМС са бројем 243 на 2407
Рачуни корисника
Динарски:
160-6000002006129-27
Девизни:
160-6000002008242-90
ИБАН: RS35160600000200824290 SWIFT/BIC: DBDBRSB
Уплате можете извршити путем динарског и девизног рачуна, Е-донирај плаћањем картицама или преко PayPal. платформе
Покренула је јавну кампању не само због себе, већ и због свих који се боре са МС у тишини, невидљиво, сваког дана.
"Желим да моја прича буде глас и подршка, да покаже да борба постоји и да постоји нада. Вјерујем у доброту, у солидарност и у друштвену одговорност која нас све спаја. Сваки допринос, дијељење и подршке приближавају ме највећој жељи да поново ходам и будем уз своје дијете, не само срцем, већ и физички. За све који желе да помогну, донације се прикупљају преко регистроване хуманитарне фондације, потпуно транспарентно", нагласила је она.
Цена лијечења је 53.000 евра, а уз то су потребна средства и за трошкове пута и боравка у Русији, што далеко превазилази њене финансијске могућности.
