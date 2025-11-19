Економија, право и трговина најпримамљивији ђацима у Српској

19.11.2025
15:35
Коментари:0
Влада Републике Српске усвојила је данас информацију о реализованом плану уписа у средње школе за школску 2025/26. годину.
Према реализацији плана уписа укупан број уписаних ученика у први разред средњих школа за школску 2025/26. годину износи 9.440 ученика, од чега је 9.281 ученик у јавним школама и 159 ученика у приватним школама.
"Од укупног броја ученика уписаних у први разред средњих школа 7.589 њих или 80,39 одсто уписало је занимање четвртог степена, од чега се у гимназије уписало 1.419 ученика, а у техничка занимања 6.034 ученика", саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
У занимања трећег степена сложености уписан је 1.851 ученик или 19,61 одсто.
Република Српска
Ковачевић: Истражни органи да све испитају и утврде одговорност
Највеће интересовање ученици су показали за упис у струке - економија, право и трговина 15,77 одсто, затим гимназија 15,03 одсто, машинство и обрада метала 14,83 одсто ученика, електротехника 14,15 одсто ученика.
За стуку здравства уписало се 12,90 одсто ученика, док је најмање интересовање ученика за струке шумарство и обрада дрвета 1,5 одсто, култура и умјетност 1,1 одсто, хемија, неметали и графичарско 0,6 одсто и текстилство и кожарство 0,5 одсто ученика.
Министарство просвјете и културе задужено је да за школску 2026/27. годину води уписну политику у складу са потребама тржишта рада и наставка школовања на високошколским установама.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
31
17
21
17
09
17
05
16
52
Тренутно на програму