Влада Српске: Краткорочни дуг не смије бити већи од 2,5 одсто БДП-а

19.11.2025
15:20
Коментари:0
Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о задуживању, дугу и гаранцијама, према којем је предвиђено да краткорочни дуг Српске не може бити већи од 2,5 одсто бруто домаћег производа у тој години.
Раније ограничење краткорочног дуга било је дефинисано на нивоу од осам одсто износа редовних прихода остварених у претходној фискалној години, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.
У саопштењу је наведено да се изради новог закона приступило имајући у виду досадашња искуства и праксу у примјени закона, нове инструменте дуга, савремене трендове, као и појаву нових мандаторних учесника и других лица на финансијским тржиштима, те нове облике емисије дуга и потребу свеобухватнијег планирања, евидентирања и управљања дугом.
Република Српска
Додик: Жене највећа снага Српске
Новим законом детаљније је прописана процедура, поступак, намјене унутрашњег и спољног задуживања, као и издавања гаранција Републике Српске, те намјене, поступци, процедуре, овлаштења, ограничења и неопходне сагласности за задуживање јединица локалне самоуправе и фондова социјалне сигурности.
- Биће уведене мјере и резервне мјере у случају кашњења у сервисирању индиректног дуга од стране крајњих дужника, а законом је прописана и процјена фискалних ризика, као и регресно право и наплата потраживања - наведено је у саопштењу.
Најновије
Најчитаније
17
40
17
39
17
31
17
21
17
09
Тренутно на програму