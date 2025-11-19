Додик: Жене највећа снага Српске

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да је поносан на податак да готово 28 одсто власника фирми у Републици Српској чине жене, као и да су преко 25 одсто свих предузетница жене које саме воде своје послове.
"То је проценат којим би се поносиле много веће и богатије земље", рекао је Додик, који је поводом Дана жена у предузетништву упутио честитку свим женама Републике Српске које својим радом, знањем и упорношћу мијењају лице домаће привреде и друштва.
Додик је рекао да су домаће предузетнице, окупљене у Клубу успјешних жена и Занатско-предузетничкој комори регије Бањалука, најбољи доказ да је жена одувијек била центар и стуб друштва, те да то остаје и у новом времену.
"Оне нису само покретачи бизниса. Оне су покретачи заједница. Оне не граде само фирме. Оне граде сигурност својих породица, својих градова, цијеле Републике Српске", објавио је Додик на платформи "Икс".
Додик је истакао да је жена у Републици Српској данас и мајка, и лидер, и домаћица, и менаџер, и стуб породице и стуб привреде.
"И зато ће Република Српска наставити да подржава сваки пројекат који женама отвара пут - од `Активне жене` до `Експо 2027`, гдје наше предузетнице већ заузимају своје мјесто", рекао је Додик.
Он је женама захвалио за снагу, стрпљење и храброст.
"Хвала вам што држите Републику Српску чврсто на ногама. Ви сте наша тиха већина и наша највећа снага", поручио је Додик.
