Каролина: Страст и понос одвели Курасао на Свјетско првенство

Извор:
АТВ
19.11.2025
14:54
Коментари:0
С крајем утакмице у Кингстону исписана је нова страница фудбалске историје на коју је печат ставила репрезентација Курасаа.
Селекција Дика Адвоката изборила је пласман на Мундијал, а Курасао је постао најмања држава која се домогла Свјетског првенства.
Свој печат на велики успјех дао је и Борчев првотимац Јурих Каролина који је крај квалификација пропустио због повреде до које је био неизоставан шраф у националном тиму земље која броји нешто више од 150 000 становника.
“Остварили смо пласман на Свјетско првенство након шест утакмица у којима смо остали непоражени и на терену смо заслужили овај успјех. Показали смо да нас носи велика страст и да се са поносом боримо за наше острво, за нашу породицу, пријатеље и читав Курасао. Родитељи су ми причали да је читава држава навијала за нас И да су изашли на улице да славе. Нажалост, пропустио сам крај квалификација због повреде, али ускоро се враћам на терен И даћу све од себе да се изборим за мјесто у екипи која ће игра на Свјетском првенству", каже Каролина.
Курасао је завршио први у групи са 12 бодова, а од прве до задње утакмице циљ је био јасан-изборити пласман на Свјетско првенство иако се то чинило као немогућа мисија.
Екипа је саткана од играча који су редом прошли холандску школу фудбала, а ударни тандем су браћа Жунињо и Леандро Бакуна. Ипак, кључни потез, каже Каролина за АТВ, био је долазак Адвоката на селекторску позицију.
“Нисам знао да је Дик Адвокат некада водио репрезентацију Србије, али за њега имам само ријечи хвале. Чим сам га упознао примјетио сам његову посвећеност. Дошао је у Курасао са јасном мисијом, да направи успјех, а његова страст дала нам је додатну мотивацију", рекао је Каролина.
Фудбалери Курасаа, заједно са осталим селекцијама које су се домогле Мундијала, своје противника у групној фази сазнаће 5.децембра када је на програму жријеб у Лас Вегасу.
Најновије
Најчитаније
17
31
17
21
17
09
17
05
16
52
Тренутно на програму