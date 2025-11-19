Наставак подршке фудбалском клубу "Борац"

Извор:
СРНА
19.11.2025
13:24
Коментари:0
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и потпредсједник бањалучког Фудбалског клуба "Борац" Богољуб Зељковић потписали су меморандум о сарадњи који предвиђа још већа улагања и боље услове за овај клуб како би постизао врхунске резултате.
Каран је рекао да је досадашња сарадња институција Српске и "Борца" била веома добра, те додао да врхунски спорт тражи нова улагања.
- Иза тога мора да стоји Република Српска, односно Влада и друге институције како бисмо дали свој допринос добрим резултатима - рекао је Каран новинарима у Бањалуци послије потписивања меморандума и додао да су европски успјеси "Борца" доказали да су спортисти најбољи амбасадори Републике Српске.
Он је нагласио да се за развој врхунског спорта тражи нова врста квалитета.
- Данас и на стадионима постоје правила техничке, научно-технолошке, иновационе природе којима се морају обезбиједити други услови, мимо оних које фудбалери имају на терену. То је, прије свега, безбједност на стадионима и иновације којима ће се обезбиједити технички услови - навео је Каран.
С друге стране, нагласио је Каран, спорт данас има и другу димензију и везан је за укупан развој Републике Српске и отвара нове перспективе.
- Када се играју европске утакмице у Бањалуку долазе људи из других држава, хотели су увијек пуни, што је велики бенефит за град и Републику Српску и доприноси укупном развоју туризма - навео је Каран.
Зељковић је нагласио да су институције Републике Српске у посљедњих неколико година пружале несебичну подршку "Борцу", без које овај клуб не би могао да постигне успјех на домаћој и међународној сцени.
- Доказали смо да када радимо заједно можемо много да постигнемо - нагласио је Зељковић.
Он је нагласио да је меморандум више од папира, да је инвестиција у будућност, те да "Борац" жели да улаже и у младе играче, стручни рад, као и у модернизацију Клуба.
Зељковић је уручио Карану дрес ФК "Борац" са бројем девет и његовим презименом, у знак захвалности што је као члан Референдумске комисије успјешно одбранио 9. јануар, Дан Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
14
04
14
01
14
01
13
46
13
43
Тренутно на програму