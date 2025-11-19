Logo
Large banner

Наставак подршке фудбалском клубу "Борац"

Извор:

СРНА

19.11.2025

13:24

Коментари:

0
Наставак подршке фудбалском клубу "Борац"
Фото: ATV

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и потпредсједник бањалучког Фудбалског клуба "Борац" Богољуб Зељковић потписали су меморандум о сарадњи који предвиђа још већа улагања и боље услове за овај клуб како би постизао врхунске резултате.

Каран је рекао да је досадашња сарадња институција Српске и "Борца" била веома добра, те додао да врхунски спорт тражи нова улагања.

- Иза тога мора да стоји Република Српска, односно Влада и друге институције како бисмо дали свој допринос добрим резултатима - рекао је Каран новинарима у Бањалуци послије потписивања меморандума и додао да су европски успјеси "Борца" доказали да су спортисти најбољи амбасадори Републике Српске.

Он је нагласио да се за развој врхунског спорта тражи нова врста квалитета.

- Данас и на стадионима постоје правила техничке, научно-технолошке, иновационе природе којима се морају обезбиједити други услови, мимо оних које фудбалери имају на терену. То је, прије свега, безбједност на стадионима и иновације којима ће се обезбиједити технички услови - навео је Каран.

С друге стране, нагласио је Каран, спорт данас има и другу димензију и везан је за укупан развој Републике Српске и отвара нове перспективе.

- Када се играју европске утакмице у Бањалуку долазе људи из других држава, хотели су увијек пуни, што је велики бенефит за град и Републику Српску и доприноси укупном развоју туризма - навео је Каран.

Зељковић је нагласио да су институције Републике Српске у посљедњих неколико година пружале несебичну подршку "Борцу", без које овај клуб не би могао да постигне успјех на домаћој и међународној сцени.

- Доказали смо да када радимо заједно можемо много да постигнемо - нагласио је Зељковић.

Он је нагласио да је меморандум више од папира, да је инвестиција у будућност, те да "Борац" жели да улаже и у младе играче, стручни рад, као и у модернизацију Клуба.

Зељковић је уручио Карану дрес ФК "Борац" са бројем девет и његовим презименом, у знак захвалности што је као члан Референдумске комисије успјешно одбранио 9. јануар, Дан Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

Синиша Каран

Богољуб Зељковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Роналдо на вечери најмоћнијих људи свијета у Бијелој кући

Фудбал

Роналдо на вечери најмоћнијих људи свијета у Бијелој кући

5 ч

0
"Јамал може да престигне Месија"

Фудбал

"Јамал може да престигне Месија"

6 ч

0
Ништа од директног пласмана, БиХ поклекла у Бечу

Фудбал

Ништа од директног пласмана, БиХ поклекла у Бечу

15 ч

1
Србија наставила с побједама, Влаховић срушио САД

Фудбал

Србија наставила с побједама, Влаховић срушио САД

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

14

01

Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате

14

01

Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао

13

46

'ПарлАТВмент': Разговор са Вилијамом Монтгомеријем

13

43

Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner