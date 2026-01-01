Logo
Ова три знака примају "позив који се не одбија"

01.01.2026

16:39

Коментари:

0
Пун Мјесец
Фото: Frank Cone/Pexels

Мјесец, на самом почетку нове 2026. године, налази се у Близанцима, гдје доноси лијепе вијести за Близанце, Водолије и Ваге.

Мјесец у Близанцима доноси појачану радозналост и потребу за разговором. Емоције се у овом периоду брже мијењају, али се и лакше изражавају кроз ријечи, поруке и размјену мишљења.

Људи имају потребу да говоре о ономе што осјећају, али често више анализирају него што заиста дубоко проживљавају емоције.

Период за дружење, и комуникацију

Овај положај Месеца повољан је за дружења, краћа путовања, учење, писање и све активности које укључују комуникацију. Ум је брз, идеје долазе једна за другом, али концентрација може бити кратког даха, па се лако прелази са теме на тему.

У односима се тражи ментална повезаност, духовитост и осећај да друга страна разумије наше мисли.

Немир и нервоза

Мјесец у Близанцима може донијети и нервозу, немир или расутост, нарочито ако је превише информација или обавеза одједном. Зато је важно правити паузе, бирати ријечи пажљиво и не доносити исхитрене емотивне одлуке.

Ово је добар тренутак да се нешто изговори, разјасни или подели, јер искрена комуникација доноси олакшање и осјећај унутрашње лакоће.

Хороскоп

Мјесец

Коментари (0)
