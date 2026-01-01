Ова три знака примају "позив који се не одбија"

01.01.2026
16:39
Коментари:0
Мјесец, на самом почетку нове 2026. године, налази се у Близанцима, гдје доноси лијепе вијести за Близанце, Водолије и Ваге.
Мјесец у Близанцима доноси појачану радозналост и потребу за разговором. Емоције се у овом периоду брже мијењају, али се и лакше изражавају кроз ријечи, поруке и размјену мишљења.
Људи имају потребу да говоре о ономе што осјећају, али често више анализирају него што заиста дубоко проживљавају емоције.
Овај положај Месеца повољан је за дружења, краћа путовања, учење, писање и све активности које укључују комуникацију. Ум је брз, идеје долазе једна за другом, али концентрација може бити кратког даха, па се лако прелази са теме на тему.
У односима се тражи ментална повезаност, духовитост и осећај да друга страна разумије наше мисли.
Мјесец у Близанцима може донијети и нервозу, немир или расутост, нарочито ако је превише информација или обавеза одједном. Зато је важно правити паузе, бирати ријечи пажљиво и не доносити исхитрене емотивне одлуке.
Ово је добар тренутак да се нешто изговори, разјасни или подели, јер искрена комуникација доноси олакшање и осјећај унутрашње лакоће.
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
10 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
26
19
23
19
17
19
12
Тренутно на програму