Ужасан почетак године: Младић скочио са 9. спрата након што му је дјевојка умрла пред очима

Извор:
Телеграф
01.01.2026
16:43
Коментари:0
Млађи мушкарац бацио се данас са прозора једне зграде у ширем центру Београда, а након што је, како незванично сазнаје Телеграф, дјевојка са којом је био у стану преминула на његове очи.
Трагедија се догодила око 15 часова, како незванично сазнаје Телеграф, у једном стану на 9. спрату стамбене зграде у Цвијићевој улици.
Свијет
Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде
У овом тренутку није познато од чега је тачно дјевојка преминула.
Младић је, како се сумња, када је схватио да не даје знаке живота, извршио самоубиство скоком са 9. спрата.
Према незваничним сазнањима, нема трагова било каквог насиља. Преминула дјевојка има 28 година, а младић 30.
Друштво
Од данас поскупљују цигарете
На лицу мјеста је полиција и у току је увиђај.
У овом тренутку није познато у каквој вези су били страдали младић и дјевојка.
Занимљивости
2 ч0
Сцена
3 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
4 ч0
Србија
6 ч0
Србија
21 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
26
19
23
19
17
19
12
Тренутно на програму