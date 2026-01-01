Ужас: Полиција објавила прве фотографије из бара у којем је погинуло десетине људи

Извор:
01.01.2026
15:23
Полиција је објавила прве фотографије из бара на швајцарском скијалишту Кранс-Монтана, гдје је у ноћи дочека Нове године погинуло десетине особа.
Званичници нису могли прецизирати укупан број погинулих, наводећи да је најмање 10 смртно страдалих, али вјерују да је стварни број жртава много већи.
Потврдили су да је око 100 особа повријеђено. Италијанско министарство спољних послова извијестило је о 40 погинулих, али швајцарске власти још нису потврдиле ову информацију.
На полицијским фотографијама види се унутрашњост бара у којем је након поноћи дошло до експлозије и пожара током прославе Нове године.
Столови и столице су расути по просторији, тканине намјештаја су поцијепане, а ватрогасци су присутни на улазу у бар.
Полиција покушава идентификовати мртве, што је отежано због тежине повреда насталих у пожару након експлозије. На терену је више од 100 спасилаца, а медицинско особље ради под великим притиском.
Покренута је истрага о овом случају, док је могућност терористичког напада или других врста напада искључена. Локални медији наводе да је потенцијални узрок могла бити пиротехника кориштена током прославе, али званичници још нису могли потврдити тачан узрок трагедије.
