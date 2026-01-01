Logo
Large banner

Ужас: Полиција објавила прве фотографије из бара у којем је погинуло десетине људи

Извор:

Агенције

01.01.2026

15:23

Коментари:

0
Ужас: Полиција објавила прве фотографије из бара у којем је погинуло десетине људи
Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Полиција је објавила прве фотографије из бара на швајцарском скијалишту Кранс-Монтана, гдје је у ноћи дочека Нове године погинуло десетине особа.

Званичници нису могли прецизирати укупан број погинулих, наводећи да је најмање 10 смртно страдалих, али вјерују да је стварни број жртава много већи.

Полиција швајцарска

Свијет

Шта је изазвало трагедију у швајцарском зимовалишту? Свједоци криве пиротехнику

Потврдили су да је око 100 особа повријеђено. Италијанско министарство спољних послова извијестило је о 40 погинулих, али швајцарске власти још нису потврдиле ову информацију.

Ле Констелејшн

Свијет

Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

На полицијским фотографијама види се унутрашњост бара у којем је након поноћи дошло до експлозије и пожара током прославе Нове године.

Трагедија у Швајцарској
Трагедија у Швајцарској

Столови и столице су расути по просторији, тканине намјештаја су поцијепане, а ватрогасци су присутни на улазу у бар.

Ле Констелејшн

Свијет

Детаљи стравичног пожара у Швајцарској: Најмање 10 мртвих, више повријеђених

Полиција покушава идентификовати мртве, што је отежано због тежине повреда насталих у пожару након експлозије. На терену је више од 100 спасилаца, а медицинско особље ради под великим притиском.

Покренута је истрага о овом случају, док је могућност терористичког напада или других врста напада искључена. Локални медији наводе да је потенцијални узрок могла бити пиротехника кориштена током прославе, али званичници још нису могли потврдити тачан узрок трагедије.

Подијели:

Тагови:

Швајцарска

пожар

трагедија

Нова година

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте

Свијет

Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте

50 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Терористички напад у новогодишњој ноћи: Украјинци гађали хотел, више од 20 погинулих

1 ч

0
Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

Свијет

Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

1 ч

0
Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

Регион

Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

1 ч

0

Више из рубрике

Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте

Свијет

Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте

50 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Терористички напад у новогодишњој ноћи: Украјинци гађали хотел, више од 20 погинулих

1 ч

0
Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

Свијет

Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

1 ч

0
Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

Свијет

Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

53

Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

15

51

Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

15

45

Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

15

37

Снимак са скандалозног дочека: Ево шта је Весна Ђогани урадила када је сазнала да су остали без пара

15

32

"Кључа" у Холандији: Драматична новогодишња ноћ, полиција каже да је ниво насиља "незапамћен"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner