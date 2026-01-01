Детаљи стравичног пожара у Швајцарској: Најмање 10 мртвих, више повријеђених

Извор:
Најмање 10 особа је погинуло, а више их је повријеђено у експлозији и пожару који су се током ноћи догодили у бару на познатом швајцарском скијалишту Кранс-Монтана, потврдила је полиција.
До експлозије је дошло око 1.30 по локалном времену у бару Ле Констелејшн (Le Constellation), а узрок за сада није познат, пише Би-Би-Си (BBC).
У изјави за медије полиција је потврдила да се експлозија догодила док је у бару трајала прослава Нове године.
Швајцарска полиција рекла је за Скај њуз (Sky News) да је у експлозији у бару на скијалишту погинуло најмање 10 људи, а више их је повријеђено.
Полиција је такође потврдила да се инцидент не третира као терористички напад.
Полицијски портпарол раније је изјавио да има много повријеђених и много мртвих.
Полиција је у кратком јутарњем извјештају саопштила да су хитне службе и даље на терену те да је у току велика акција спасавања. На мјесто догађаја упућен је велики број полицијских, ватрогасних и спасилачких екипа које пружају помоћ многим особама погођеним инцидентом.
Подручје је и даље у потпуности ограђено и затворено за јавност, а над скијалиштем Кранс-Монтана уведена је и забрана летења.
Према извјештајима, у тренутку избијања пожара у бару и лаунџу Ле Констелејшн у алпском скијалишту Кранс-Монтана налазило се више од 100 људи.
Наводи се да је бар имао капацитет за више од 300 особа, али тачан број људи који су се у том тренутку налазили у објекту још није потврђен.
„Размјере ове операције изазивају забринутост, морамо бити спремни на најгоре“, рекла је Силвија Костело, репортерка Би-Би-Сија.
„Стојим иза полицијске траке – иза мене можете видјети мјесто ове експлозије. У посљедњих неколико минута полиција је поставила бијеле параване док наставља форензичке радње. Засад је врло мало информација које излазе у јавност. Још не знамо број страдалих, али размјере ове операције изазивају забринутост. Разговарала сам с људима који су чули експлозију, а потом сатима слушали звук сирена хитне помоћи. Један мушкарац ми је рекао да је у први мах помислио како су кола хитне помоћи дошла због тога што су се људи превише напили. Међутим, нажалост, синоћ се овдје одвијала сцена потпуног хаоса. Прошла сам поред бара Ле Констелејшн свега пола сата прије експлозије и на улици је било људи. Ово је велика долина и са било којег балкона може се видјети ватромет у цијелој долини“, казала је репортерка, преноси Индекс (Index.hr).
Додаје да влада снажан осјећај шока.
„Не знамо колико је људи овдје – полиција засад говори тек о неколицини. Али припремамо се, заиста се припремамо на најгоре. Погледајте размјере ове операције, погледајте огроман простор који је ограђен тамо гдје се спроводе форензички радови. Ријеч је о великом бару, а видјели смо и снимке на којима се види како је пожар прогутао објекат. Надамо се да је број страдалих мали. Али припремамо се на најгоре“, написала је репортерка Би-Би-Сија.
