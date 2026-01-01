Logo
Стравична ноћ у Њемачкој: Ватромет убио два младића, више повријеђених

Курир

Стравична ноћ у Њемачкој: Ватромет убио два младића, више повријеђених

Два осамнаестогодишњака су погинула у Билефелду у новогодишњој ноћи пошто их је погодио ватромет домаће израде.

Полиција је објаснила да су ватромет домаће израде активирали на различитим локацијама. Том приликом су задобили смртоносне повреде лица.

Према информацијама које је добио Билд, један од младића је око 23 часа поставио цијев у пијесак игралишта у Билефелду и напунио је експлозивом. Нешто прије 23.30 часова, детонирао је направу. Експлодирала је "право испред његовог лица", како је свједок рекао Билду.

У Берлину је пет особа са повредама од ватромета примљено на хитну помоћ Унфалкранкенхауса (Болнице за несреће) у новогодишњој ноћи до 22.30. Двије од њих су тешко повријеђене.

У Лајпцигу је шеснаестогодишња дјевојчица тешко повриједила руку док је покушавала да запали ватромет који није дозвољен у Њемачкој. Тинејџерка је у експлозији изгубила мали прст и делове домалог прста, саопштила је полиција.

