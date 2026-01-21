Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

Извор:
21.01.2026
Усљед драстично повећане потрошње електричне енергије посљедњих дана, дистрибутивни систем ОДС „Електро-Бијељина“ налази се под изразито великим оптерећењем, саопштено је из овог предузећа.
"Разлог је јасан – грађани су, због изостанка централног гријања, принуђени да електричну енергију користе за догријавање својих станова, чиме се додатно угрожава стабилност електродистрибутивне мреже у граду. Уколико се оваква пракса настави, а Градска топлана и даље не буде у стању да обезбиједи редовно и функционално гријање својим корисницима, дистрибутивни систем електричне енергије биће изложен још већем оптерећењу и ризицима, наводе из ОДС "Електро-Бијељина" и додају:
ОДС „Електро-Бијељина“ са своје стране предузима све расположиве мјере како би очувала стабилност система и обезбиједила континуирану снабдијевање електричном енергијом. Поред тога, очекујемо и од других надлежних, прије свега од Градске топлане, да без одлагања преузму пуну одговорност и обављају посао за који су задужени.
"Радници „Електро-Бијељине“ улажу максималне напоре, посебно у кризним ситуацијама и током отклањања кварова на мрежи, често у изузетно тешким условима. Грађани Бијељине заслужују поуздано снабдијевање енергентима, а не пребацивање проблема са једног система на други. Захваљујемо им на стрпљењу, али истовремено поручујемо да услови достојни живота у 21. вијеку подразумијевају функционалну топлану, а не ослањање на електро-мрежу као замјенско рјешење", саопштено је из овог предузећа.
