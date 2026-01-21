Након 42 године отворен дио стазе "Олимпијски спуст"

Извор:
СРНА
21.01.2026
16:09
Коментари:0
На Јахорини је данас отворен горњи дио стазе "Олимпијски спуст", познате по женском спусту на Зимским олимпијским играма 1984. године, чиме се симболично спајају богата традиција и савремени развој ове олимпијске планине.
Директор ИТ, продаје и маркетинга у Олимпијском центру "Јахорина" Соња Данојлић Јовановић рекла је да сви причају о олимпијском духу, али Центар враћа олимпијски доживљај.
"Ова стаза је нешто о чему се прича од Олимпијаде и нешто што су стално тражили скијаши који долазе на Јахорину", изјавила је Јовановићева новинарима и захвалила свим људима из базе који су даноноћно радили на овој стази, која је дуга 1.600 метара.
Свијет
Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве
Она је истакла да најискуснији скијаши кажу да је ова стаза најтежа, али ће од данас моћи да је користе и рекреативци.
Јовановићева је напоменула да су на Јахорини све стазе у функцији, има снијега, све инсталације раде, те да је Олимпијски центар, уз хотелијере, кренуо са попустима од 20 одсто до почетка фебруара, а акције се односе на смјештајне капацитете, ски-школе, ски-рентале и ски-карте.
Шеф специјалне механизације и возног парка у Олимпијском центру "Јахорина" Синиша Вељанчић рекао је да је заслужан за отварање ове стазе послије 42 године, наводећи да су оспособили стазу која је за све који возе табаче - мит.
"Олимпијски центар `Јахорина` је у посљедње вријеме набавио механизацију која задовољава потребе да се раде захтјевне стазе, што је потврђено и данас отварањем `Олимпијског спуста` - једне од најзахтјевнијих стаза на планини", истакао је Вељанчић и навео да су поставили четири сидра да би могли да се са машинама и са витлом каче, како би радили.
Свијет
Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити
Бивши учесник Олимпијских игара Мирјана Гранзов Мочевић изразила је задовољство што се на планину враћа олимпијски дух и што ће скијаши осјетити стазу "Олимпијски спуст", која је изузетно захтјевна, али и импресивна.
"Мислим да и даље један сегмент стазе спада међу најтеже дионице спуста на свијету", истакла је Мочевићева.
Најновије
Најчитаније
18
42
18
33
18
23
18
22
18
12
Тренутно на програму