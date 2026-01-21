Logo
Након 42 године отворен дио стазе "Олимпијски спуст"

СРНА

21.01.2026

16:09

ОЦ Јахорина
На Јахорини је данас отворен горњи дио стазе "Олимпијски спуст", познате по женском спусту на Зимским олимпијским играма 1984. године, чиме се симболично спајају богата традиција и савремени развој ове олимпијске планине.

Директор ИТ, продаје и маркетинга у Олимпијском центру "Јахорина" Соња Данојлић Јовановић рекла је да сви причају о олимпијском духу, али Центар враћа олимпијски доживљај.

"Ова стаза је нешто о чему се прича од Олимпијаде и нешто што су стално тражили скијаши који долазе на Јахорину", изјавила је Јовановићева новинарима и захвалила свим људима из базе који су даноноћно радили на овој стази, која је дуга 1.600 метара.

Она је истакла да најискуснији скијаши кажу да је ова стаза најтежа, али ће од данас моћи да је користе и рекреативци.

Јовановићева је напоменула да су на Јахорини све стазе у функцији, има снијега, све инсталације раде, те да је Олимпијски центар, уз хотелијере, кренуо са попустима од 20 одсто до почетка фебруара, а акције се односе на смјештајне капацитете, ски-школе, ски-рентале и ски-карте.

Шеф специјалне механизације и возног парка у Олимпијском центру "Јахорина" Синиша Вељанчић рекао је да је заслужан за отварање ове стазе послије 42 године, наводећи да су оспособили стазу која је за све који возе табаче - мит.

"Олимпијски центар `Јахорина` је у посљедње вријеме набавио механизацију која задовољава потребе да се раде захтјевне стазе, што је потврђено и данас отварањем `Олимпијског спуста` - једне од најзахтјевнијих стаза на планини", истакао је Вељанчић и навео да су поставили четири сидра да би могли да се са машинама и са витлом каче, како би радили.

Бивши учесник Олимпијских игара Мирјана Гранзов Мочевић изразила је задовољство што се на планину враћа олимпијски дух и што ће скијаши осјетити стазу "Олимпијски спуст", која је изузетно захтјевна, али и импресивна.

"Мислим да и даље један сегмент стазе спада међу најтеже дионице спуста на свијету", истакла је Мочевићева.

Јахорина

Олимпијада

стаза

