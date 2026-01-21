Logo
Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

21.01.2026

16:02

Гренланд
Фото: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да САД траже да добију Гренланд и да жели да одмах почну разговори о куповини острва.

Трамп је истакао да је Америка спасила Гренланд у Другом свјетском рату, борила се за Данску и вратила јој га, али да та земља сада показује незахвалност.

"Можете да кажете `да` или да кажете `не`, а ми ћемо запамтити", рекао је Трамп на Свјетском економском форуму у Давосу.

Он је рекао да неће користити силу, те појаснио да само САД могу да осигурају Гренланд.

Када је ријеч о НАТО-у, Трамп је навео да се неправедно односи према САД и да Вашингтон даје много Алијанси, а заузврат добија мало.

Доналд Трамп

Форум у Давосу

Трамп Давос

Гренланд Трамп

