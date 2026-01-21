Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да САД траже да добију Гренланд и да жели да одмах почну разговори о куповини острва.
Трамп је истакао да је Америка спасила Гренланд у Другом свјетском рату, борила се за Данску и вратила јој га, али да та земља сада показује незахвалност.
"Можете да кажете `да` или да кажете `не`, а ми ћемо запамтити", рекао је Трамп на Свјетском економском форуму у Давосу.
Он је рекао да неће користити силу, те појаснио да само САД могу да осигурају Гренланд.
Када је ријеч о НАТО-у, Трамп је навео да се неправедно односи према САД и да Вашингтон даје много Алијанси, а заузврат добија мало.
