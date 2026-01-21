Трамп: Европа не иде у добром смјеру

Извор:
СРНА
21.01.2026
15:22
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се Европа значајно промијенила, да не иде у смјеру ка бољој будућности.
"Волим Европу и желим да видим да Европи иде добро, али не иде у добром смјеру", рекао је Трамп током говора на Свјетском економском форуму у Давосу.
Трамп је додао да се континент толико промијенио да одређена мјеста више не могу да се препознају.
