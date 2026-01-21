Logo
Трамп: Европа не иде у добром смјеру

Извор:

СРНА

21.01.2026

15:22

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се Европа значајно промијенила, да не иде у смјеру ка бољој будућности.

"Волим Европу и желим да видим да Европи иде добро, али не иде у добром смјеру", рекао је Трамп током говора на Свјетском економском форуму у Давосу.

Трамп је додао да се континент толико промијенио да одређена мјеста више не могу да се препознају.

Европа

Доналд Трамп

Америка

