Орбан: Мађари нису осјетили јануарску хладноћу захваљујући руском гасу

21.01.2026
14:34
Коментари:0
Становници Мађарске нису осјетили јануарску хладноћу захваљујући испорукама руског гаса за гријање, истакао је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он се огласио на "Фејсбуку" пред састанак Владе посвећен раду комуналних предузећа током неуобичајено хладне зиме.
"Јануар у Мађарској деценијама није био овако хладан. Баш у тим тренуцима заиста осјетимо вриједност смањења цијена комуналних услуга. Какво је то само достигнуће да ми чак и у овом тренутном лудом свијету имамо приступ јефтиној руској нафти и гасу који су потребни земљи да функционише", навео је Орбан.
Влада Мађарске је у више наврата истицала да та земља не може без руских енергетских испорука, иако наставља да успоставља различите руте и обезбјеђује нове изворе за снабдијевање.
