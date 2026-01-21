Извор:
Sputnjik
21.01.2026
13:49
Молдавија се нашла у катастрофалном социјално-економском положају и у потпуности зависи од „кредитне игле“ Европске уније, изјавила је званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
„У суштини, социјално-економска сфера Молдавије сада у потпуности зависи од спољног финансирања, прије свега из Европске уније. Земља је чврсто везана за кредитну иглу ЕУ“, истакла је Захарова.
Она је нагласила да се тренутно стање у републици „не може назвати другачије него катастрофалним“, наводећи статистичке податке према којима ниво сиромаштва у земљи стално расте, док се дефицит трговинског биланса Молдавије стабилно повећава.
