Млада одбила пољубац младожење, једну ствар му није могла опростити

21.01.2026
На друштвеним мрежама освануо је видио снимак вјенчања на коме је у тренутку када је закључен брак, супруг прво пољубио кума, па тек онда жену.
Ова сцена убрзо је изазвала бројне реакције, а многи су осудили његов поступак.
У тренутку када је прво поздравио кума, а тек потом покушао да пољуби своју супругу, она је мудро реаговала - одбила је његов пољубац и умјесто тога пружила загрљај куму.
Наравно да је њихово понашање судећи по видео снимку било шаљивог карактера, што не оправдава чињеницу да новопечени муж није погрешио.
Након његовог потеза услиједила је права лавина коментара. Многи су похвалили младину способност да прије свега поштује себе, док нису могли да сакрију да је и њега обузела трема.
"Каква је госпођетина испала"..."Ау како му је упала кашика у мед, свака јој част на реакцији, доскочи му га фино"..."Ајде пустите их на миру, видиш да се мученик препао не зна гдје удара. Чак и симпатично"..."Мој је кум прву брачну ноћ са мном преспавао. Ујутру жена његова кад се пробудила дође код мене и каже: "млада дај једну кафу", гласили су само неки од коментара.
Kakav loš početak braka 😅 Ja bih poludela pic.twitter.com/lurilKGD34— Milica Nisić (@Nisic2Nisic) January 19, 2026
