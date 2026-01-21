Ови хороскопски знакови никада не слушају туђе савјете – увијек раде по своме

Извор:
Индекс
21.01.2026
09:52
Коментари:0
Хороскопске препоруке и савјете не треба схватати нарочито озбиљно, а за све индикације и нуспојаве обратите се оближњем знанственику.
Постоје људи који ће увијек саслушати туђе мишљење, али ће на крају ипак поступити по своме. За њих савјети служе више као информација него као смјерница, а властито искуство има предност пред туђим упозорењима.
Такав став често се описује као својеглавост – особина која може бити и снага и слабост. У астрологији се одређени хороскопски знакови чешће повезују с увјерењем да сами најбоље знају што им је чинити. У наставку доносимо знакове који ријетко прихваћају туђе савјете.
Овнови су познати по импулзивности и потреби да дјелују одмах. Савјете других често доживљавају као успоравање или мијешање у њихове планове. Иако ће их пристојно саслушати, ријетко ће промијенити одлуку коју су већ донијели.
Њихова својеглавост произлази из снажног повјерења у властити инстинкт. Овнови вјерују да се најбоље учи кроз особно искуство, чак и ако то значи понављање истих погрешака.
Лавови воле бити они који воде, а не они који слиједе туђе упуте. Тешко прихваћају савјете јер их често доживљавају као критику или сумњу у њихове способности. Њихово самопоуздање чини их увјеренима да знају што раде, без обзира на мишљење околине.
Иако могу цијенити добронамјерне сугестије, Лавови ће ријетко допустити да неко други донесе одлуку умјесто њих. На крају ће увијек слиједити властите осјећаје и визију.
Бикови су изразито тврдоглави и не воле промјене, особито ако долазе извана. Када једном донесу одлуку, тешко их је увјерити да размотре другачији приступ. Савјете често игноришу јер им нарушавају осјећај стабилности, преноси Индекс.
Њихова својеглавост није нагла, већ постојана. Бикови ће мирно, али упорно остати при своме, чак и када им околина покушава указати на друга рјешења.
Шкорпиони вјерују властитој процјени више него туђој. Савјете ријетко траже, а још ријеђе слиједе. Сматрају да други не виде ширу слику или скривене мотиве, због чега се ослањају искључиво на себе.
Њихова својеглавост често произлази из потребе за контролом. Шкорпиони желе имати осјећај да су сами одговорни за своје одлуке, без вањског утицаја.
Најновије
Најчитаније
12
50
12
44
12
43
12
40
12
33
Тренутно на програму