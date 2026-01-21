Logo
Умро Цвијетин Милаковић

21.01.2026

13:28

Умро Цвијетин Милаковић
Истакнути културни посленик Цвијетин Милаковић преминуо је 18. јануара, пише Суботица.инфо.

Родио се у Калабачи, у Босни и Херцеговини 26. јун 1951. године. У Суботицу је дошао као студент прије више од пола вијека, а управо у овом граду је засновао породицу, провео животни вијек и оставио дубок траг у културном животу заједнице.

Цвијетин Милаковић је Суботицу доживљавао као свој град.

"Толеранција која је овде одувијек владала допустила ми је да будем свој, а ја сам то поштовао и трудио се да се тако и сам према другима односим", рекао је својевремено Цвијетин.

Био је оснивач и дугогодишњи секретар Академског културно-уметничког друштва "Су Лола", у којем је генерацијама младих преносио љубав према музици, фолклору, поезији и традицији. Такође, Цвијетин Милаковић је био један од оснивача и организатора Фестивала љубави и вина.

Ruža

Фудбал

Умро Зоран Нешић

Био је оснивач ликовне колоније "Обојени тонови", коју је водио кроз чак 125 сазива. Такође, Цвијетин је окупљао је фрулаше и извођаче изворне народне музике, чувајући и његујући богато наслеђе народне традиције.

Посебно мјесто у његовом раду заузима ликовна колонија "Обојени тонови", коју је основао и водио кроз чак 125 сазива, окупљајући умјетнике из земље и региона. Са истом посвећеношћу окупљао је фрулаше и извођаче изворне народне музике, чувајући и његујући богато наслеђе народне традиције.

Цвијетин Милаковић је оставио велики траг у култури.

(Телеграф.рс/извор: Суботица.Инфо)

