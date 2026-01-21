Умро Цвијетин Милаковић

21.01.2026
Истакнути културни посленик Цвијетин Милаковић преминуо је 18. јануара, пише Суботица.инфо.
Родио се у Калабачи, у Босни и Херцеговини 26. јун 1951. године. У Суботицу је дошао као студент прије више од пола вијека, а управо у овом граду је засновао породицу, провео животни вијек и оставио дубок траг у културном животу заједнице.
Цвијетин Милаковић је Суботицу доживљавао као свој град.
"Толеранција која је овде одувијек владала допустила ми је да будем свој, а ја сам то поштовао и трудио се да се тако и сам према другима односим", рекао је својевремено Цвијетин.
Био је оснивач и дугогодишњи секретар Академског културно-уметничког друштва "Су Лола", у којем је генерацијама младих преносио љубав према музици, фолклору, поезији и традицији. Такође, Цвијетин Милаковић је био један од оснивача и организатора Фестивала љубави и вина.
Био је оснивач ликовне колоније "Обојени тонови", коју је водио кроз чак 125 сазива. Такође, Цвијетин је окупљао је фрулаше и извођаче изворне народне музике, чувајући и његујући богато наслеђе народне традиције.
Цвијетин Милаковић је оставио велики траг у култури.
(Телеграф.рс/извор: Суботица.Инфо)
