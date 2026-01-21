Logo
Умро Зоран Нешић

Телеграф

21.01.2026

13:00

Умро Зоран Нешић
Фудбалски клуб Слобода из Ужица саопштио је путем свог званичног налога на друштвеној мрежи Фејсбук да је преминуо један од највећих навијача овог клуба, Зоран Нешић, који је био уз тим из града са Ђетиње деценијама.

Како се наводи, Зоран је "човјек који је Слободу волио и живио пуним срцем", а остаће упамћен као велики колекционар, који је више од пола вијека брижљиво чувао новинске чланке, улазнике, као и многе друге драгоцјености везане за своју Слободу.

Ужички тим додаје да је његова љубав према клубу била огромна и немјерљива.

Он је мечеве Слободе из Ужица увијек посматрао са западне трибине, из дијела који је у Ужицу познат под називом "Нервно".

"Зоране, почивај у миру, знамо да на неком љепшем мјесту и даље дајеш подршку својој Слободи", написала је Слобода, а потом изразила саучешће породици преминулог Зорана Нешића, преноси "Телеграф".

In memoriam

