Провокативна Сидни Свини запалила мреже: "Она увијек разбија интернет"

03.03.2026

09:05

Глумица позира на промоцији филма
Фото: Tanjug/AP/Invision/Jordan Strauss

Холивудска звијезда у успону Сидни Свини доказује да је она сама најбољи маркетинг за свој бренд доњег веша.

У нед‌јељу је Сиднијин бренд SYRN објавио најновије фотографије из кампање за своју најновију колекцију.

На једној слици, 28-годишњакиња је носила црне танге и прозирне тајице док је сједила наслоњена на столицу.

Свинијева је на снимку објављеном на Инстаграму држала неколико грудњака.

Провокативна слика одушевила је обожаватеље, а један је обожавалац коментарисао: "Она увијек разбија интернет."

У другој објави, Свинијева се смијешила док је лежала на кревету, обучена у мајицу без рукава и одговарајући доњи веш.

Holivud

Сидни Свини

Сидни Свини провокативно

