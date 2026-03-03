Провокативна Сидни Свини запалила мреже: "Она увијек разбија интернет"

03.03.2026
09:05
Коментари:0
Холивудска звијезда у успону Сидни Свини доказује да је она сама најбољи маркетинг за свој бренд доњег веша.
У недјељу је Сиднијин бренд SYRN објавио најновије фотографије из кампање за своју најновију колекцију.
На једној слици, 28-годишњакиња је носила црне танге и прозирне тајице док је сједила наслоњена на столицу.
Свинијева је на снимку објављеном на Инстаграму држала неколико грудњака.
Провокативна слика одушевила је обожаватеље, а један је обожавалац коментарисао: "Она увијек разбија интернет."
У другој објави, Свинијева се смијешила док је лежала на кревету, обучена у мајицу без рукава и одговарајући доњи веш.
